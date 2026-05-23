Doğadan sofraya şifa dolu lezzet: Ebegümeci kavurması tarifi

Doğada kendiliğinden yetişen ebegümeci, yüzyıllardır hem yemeklerde hem de geleneksel tıpta kullanılan güçlü bir bitkidir. Lif açısından zengin yapısı ve yumuşak lezzeti sayesinde özellikle zeytinyağlı ve kavurma tariflerinde sıkça tercih edilir. Ebegümeci kavurması ise az malzemeyle kısa sürede hazırlanabilen, besleyici bir ev yemeği olarak öne çıkar.

MALZEMELER

1 bağ taze ebegümeci

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Ebegümecileri bol suyla iyice yıkayın ve iri parçalar halinde doğrayın. Soğanı ince ince doğrayarak zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun. İsteğe bağlı olarak ezilmiş sarımsağı ekleyip kısa süre daha çevirin.

Doğranmış ebegümecilerini tencereye ekleyin ve kısık ateşte suyunu salıp çekene kadar pişirin. Bu aşamada tuz ve baharatları ilave ederek karıştırın. Ebegümeciler yumuşayıp hacmini kaybettiğinde yemek servise hazır hale gelir.