Anadolu’nun gizli lezzeti: Cevizli kömeç nasıl hazırlanır?

Geleneksel Türk mutfağında hamur işleri, hem pratikliği hem de besleyiciliğiyle önemli bir yere sahip. Cevizli kömeç de bu geleneğin en sevilen örneklerinden biri olarak biliniyor. Özellikle kahvaltılarda, çay saatlerinde ya da misafir sofralarında tercih edilen bu tarif, ceviz içiyle zenginleşen aroması sayesinde yoğun bir lezzet sunuyor.

CEVİZLİ KÖMEÇ NEDİR?

Cevizli kömeç, temel olarak yoğrulmuş hamurun içine ceviz eklenerek hazırlanan ve genellikle sac ya da fırında pişirilen geleneksel bir hamur işidir. Anadolu’nun farklı bölgelerinde farklı isimlerle anılsa da temel malzeme yapısı büyük ölçüde aynıdır.

CEVİZLİ KÖMEÇ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

Üzeri için tereyağı

CEVİZLİ KÖMEÇ NASIL YAPILIR?

Öncelikle ılık suyun içine maya ve şeker eklenerek aktifleşmesi sağlanır. Ardından un, tuz ve sıvı yağ eklenerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğrulur. Hamur üzeri kapatılarak mayalanmaya bırakılır.

Mayalanan hamur küçük bezelere ayrılır ve ince şekilde açılır. Açılan hamurun içine ceviz serpilir ve rulo ya da katlama yöntemiyle şekil verilir.

Önceden ısıtılmış fırında ya da sac üzerinde her iki tarafı da pişirilir. Piştikten sonra üzerine eritilmiş tereyağı sürülerek sıcak servis edilir.

CEVİZLİ KÖMEÇ HANGİ YÖRELERDE YAPILIR?

Cevizli kömeç, özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıkça yapılan geleneksel tarifler arasında yer alır. Köy mutfaklarında özel günlerde ve misafir sofralarında ikram edilen bir lezzet olarak bilinir.