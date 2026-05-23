Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anadolu’nun gizli lezzeti: Cevizli kömeç nasıl hazırlanır?

Anadolu’nun gizli lezzeti: Cevizli kömeç nasıl hazırlanır?

23.05.2026 21:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Anadolu’nun gizli lezzeti: Cevizli kömeç nasıl hazırlanır?

Un, ceviz ve tereyağının buluşmasıyla hazırlanan Cevizli kömeç, özellikle Anadolu’nun kırsal mutfak kültüründe nesilden nesile aktarılan doyurucu bir hamur işi olarak öne çıkıyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Geleneksel Türk mutfağında hamur işleri, hem pratikliği hem de besleyiciliğiyle önemli bir yere sahip. Cevizli kömeç de bu geleneğin en sevilen örneklerinden biri olarak biliniyor. Özellikle kahvaltılarda, çay saatlerinde ya da misafir sofralarında tercih edilen bu tarif, ceviz içiyle zenginleşen aroması sayesinde yoğun bir lezzet sunuyor.

CEVİZLİ KÖMEÇ NEDİR?

Cevizli kömeç, temel olarak yoğrulmuş hamurun içine ceviz eklenerek hazırlanan ve genellikle sac ya da fırında pişirilen geleneksel bir hamur işidir. Anadolu’nun farklı bölgelerinde farklı isimlerle anılsa da temel malzeme yapısı büyük ölçüde aynıdır.

CEVİZLİ KÖMEÇ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 3 su bardağı un
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 paket kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi
  • Üzeri için tereyağı

CEVİZLİ KÖMEÇ NASIL YAPILIR?

Öncelikle ılık suyun içine maya ve şeker eklenerek aktifleşmesi sağlanır. Ardından un, tuz ve sıvı yağ eklenerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğrulur. Hamur üzeri kapatılarak mayalanmaya bırakılır.

Mayalanan hamur küçük bezelere ayrılır ve ince şekilde açılır. Açılan hamurun içine ceviz serpilir ve rulo ya da katlama yöntemiyle şekil verilir.

Önceden ısıtılmış fırında ya da sac üzerinde her iki tarafı da pişirilir. Piştikten sonra üzerine eritilmiş tereyağı sürülerek sıcak servis edilir.

CEVİZLİ KÖMEÇ HANGİ YÖRELERDE YAPILIR?

Cevizli kömeç, özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıkça yapılan geleneksel tarifler arasında yer alır. Köy mutfaklarında özel günlerde ve misafir sofralarında ikram edilen bir lezzet olarak bilinir.

İlgili Konular: #Anadolu mutfağı #Cevizli kömeç

İlgili Haberler

Bir dilimi asla yetmeyen enfes lezzet: Köz patlıcanlı börek tarifi
Bir dilimi asla yetmeyen enfes lezzet: Köz patlıcanlı börek tarifi Közlenmiş patlıcanın eşsiz aromasıyla hazırlanan köz patlıcanlı börek, çıtır yufkası ve bol lezzetli iç harcıyla çay saatlerinden davet sofralarına kadar her ana yakışan enfes bir tarif sunuyor. İşte çıtır çıtır köz patlıcanlı börek tarifi...
Çıtır çıtır enfes atıştırmalık: Zeytinyağlı biberiyeli kraker tarifi
Çıtır çıtır enfes atıştırmalık: Zeytinyağlı biberiyeli kraker tarifi Zeytinyağı ve biberiyenin aromatik uyumuyla hazırlanan bu çıtır krakerler, evde kolayca yapabileceğiniz sağlıklı ve lezzetli atıştırmalık alternatifidir. İşte çıtır çıtır zeytinyağlı biberiyeli kraker tarifi...
Balkan mutfağının enfes lezzeti: Kaymaçina tarifi
Balkan mutfağının enfes lezzeti: Kaymaçina tarifi Kaymaçina, Balkan mutfağının en sevilen sütlü tatlılarından biri olarak az malzemeyle hazırlanan, fırında kabaran yumuşacık dokusuyla hafif ve kremamsı bir lezzet sunar. İşte kadifemsi dokusuyla kaymaçina tarifi...