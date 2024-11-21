Doğal ve lezzetli: Cennet hurması tatlısı tarifi
Cennet hurması tatlısı, doğal tatlılığı ve hafifliğiyle tatlı krizlerini sağlıklı bir şekilde dindirmek isteyenler için harika bir seçenek! Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarif, sofralarınıza farklı bir dokunuş katacak.
Cennet hurması tatlısı, meyvenin doğal şekerinden gelen hafif ve eşsiz bir tatlıdır. Hem sağlıklı bir seçenek hem de misafirlerinize sunabileceğiniz özel bir lezzet arıyorsanız, bu tarif tam size göre!
Malzemeler
- 4 adet olgun cennet hurması
- 1 su bardağı süt
- 1 paket vanilin
- 2 yemek kaşığı bal veya 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
- Üzeri için dövülmüş ceviz veya badem
Yapılışı
Hazırlık: Cennet hurmalarını yıkayıp kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkarın.
Püre Haline Getirme: Soyulmuş hurmaları blender ile püre haline getirin.
Tatlı Karışımı: Pürenin üzerine süt, vanilin ve bal (veya şeker) ekleyin. İsteğe bağlı olarak tarçın da ekleyip karışımı iyice çırpın.
Servis: Karışımı kaselere paylaştırın. Üzerini ceviz veya bademle süsleyerek buzdolabında 1-2 saat dinlendirin.
Sunum: Soğuk olarak servis edin ve doğal tatlılığın tadını çıkarın.
Servis Önerisi:
Tatlıyı hindistancevizi rendesi veya kuru üzümle süsleyerek sunabilirsiniz. Hafif, sağlıklı ve kolayca hazırlanan cennet hurması tatlısı, her mevsim keyifle tüketilebilecek bir lezzet!
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'de 3 milletvekilinin istifası istendi!
- Uğur Dündar'ın 'babalık' davasında karar çıktı
- 2'si ağır, 3 polis yaralandı!
- Kadınlara cehennem hazırlayanlar
- İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan sürpriz hamle geldi
- Nasuh Mahruki'nin tutuklanma gerekçesi belli oldu!
- Cem Garipoğlu soruşturmasında karar!
- MSB açıklamasında 'Erdoğan' ayrıntısı
- Mauro Icardi'den Wanda Nara açıklaması!
- Elektronik kelepçeyi kırıp cinayet işledi