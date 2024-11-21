Doğal ve lezzetli: Cennet hurması tatlısı tarifi

Yayınlanma: 21.11.2024 - 17:24

Güncelleme: 21.11.2024 - 17:24

Cennet hurması tatlısı, meyvenin doğal şekerinden gelen hafif ve eşsiz bir tatlıdır. Hem sağlıklı bir seçenek hem de misafirlerinize sunabileceğiniz özel bir lezzet arıyorsanız, bu tarif tam size göre!

Malzemeler

4 adet olgun cennet hurması

1 su bardağı süt

1 paket vanilin

2 yemek kaşığı bal veya 1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Üzeri için dövülmüş ceviz veya badem

Yapılışı

Hazırlık: Cennet hurmalarını yıkayıp kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkarın.

Püre Haline Getirme: Soyulmuş hurmaları blender ile püre haline getirin.

Tatlı Karışımı: Pürenin üzerine süt, vanilin ve bal (veya şeker) ekleyin. İsteğe bağlı olarak tarçın da ekleyip karışımı iyice çırpın.

Servis: Karışımı kaselere paylaştırın. Üzerini ceviz veya bademle süsleyerek buzdolabında 1-2 saat dinlendirin.

Sunum: Soğuk olarak servis edin ve doğal tatlılığın tadını çıkarın.

Servis Önerisi:

Tatlıyı hindistancevizi rendesi veya kuru üzümle süsleyerek sunabilirsiniz. Hafif, sağlıklı ve kolayca hazırlanan cennet hurması tatlısı, her mevsim keyifle tüketilebilecek bir lezzet!