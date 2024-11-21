Sofranızda deniz esintisi: Balık böreği tarifi

Yayınlanma: 21.11.2024 - 12:32

Güncelleme: 21.11.2024 - 12:32

Balığın hafifliğini ve böreğin çıtır lezzetini bir araya getiren balık böreği, sofralarınıza farklı bir tat katmak için ideal bir tarif. Hem pratik hem de lezzetli olan bu börek, çay saatlerinden ana yemeklere kadar her anınıza uyum sağlayacak.

Malzemeler

400 gram beyaz etli balık (mezgit, levrek veya somon)

3 adet yufka

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı süt

2 diş sarımsak

1 adet soğan

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 tutam maydanoz (isteğe bağlı)

Üzeri için 1 adet yumurta sarısı ve susam

Yapılışı

Balık Harcı Hazırlığı: Balığı haşlayıp kılçıklarından ayıklayın. Küçük parçalara ayırıp bir kenara alın.

Tavada zeytinyağını ısıtın, ince doğranmış soğan ve sarımsağı kavurun. Balığı ekleyip baharatları ve ince kıyılmış maydanozu ilave edin. Karışımı birkaç dakika soteleyip soğumaya bırakın.

Yufka Hazırlığı: Bir yufkayı tezgaha serin ve sütle karıştırılmış zeytinyağı karışımıyla ıslatın. Üzerine ikinci yufkayı serip aynı işlemi tekrarlayın.

Börek Şekillendirme: Yufkayı üçgen şekilde kesin. Her bir parçanın geniş kenarına balık harcını koyup sigara böreği gibi sarın.

Pişirme: Börekleri fırın tepsisine dizip üzerlerine yumurta sarısı sürün, susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altın sarısı olana kadar pişirin.