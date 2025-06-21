Doğu Anadolu'dan sofralara: Keledos

Türk mutfağı denince akla gelen klasiklerin yanı sıra, bazı yöresel yemekler hâlâ pek çok kişi tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Keledos, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde nesiller boyunca pişirilen, etli ve baklagilli bir yöresel tencere yemeğidir.

KELEDOS TARİFİ

Malzemeler:

400 gram kuşbaşı ya da kemikli dana/kuzu eti

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 adet büyük boy kuru soğan (doğranmış)

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

Tuz

6 su bardağı sıcak su

Yapılışı: