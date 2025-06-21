Doğu Anadolu'dan sofralara: Keledos

Türk mutfağı denince akla gelen klasiklerin yanı sıra, bazı yöresel yemekler hâlâ pek çok kişi tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Keledos, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde nesiller boyunca pişirilen, etli ve baklagilli bir yöresel tencere yemeğidir.
KELEDOS TARİFİ
Malzemeler:
- 400 gram kuşbaşı ya da kemikli dana/kuzu eti
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
- 1 su bardağı pilavlık bulgur
- 1 adet büyük boy kuru soğan (doğranmış)
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- Tuz
- 6 su bardağı sıcak su
Yapılışı:
- Genişçe bir tencereye tereyağını alın, eti ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Doğranmış soğanı ekleyin, soğanlar pembeleşene dek kavurmaya devam edin.
- Salçayı ekleyip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra, haşlanmış nohut ve fasulyeyi ilave edin.
- Bulguru da ekleyin, karıştırdıktan sonra sıcak suyu üzerine dökün.
- Tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırın.
- Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 40-45 dakika kadar pişirin. Bulgurlar yumuşayıp tüm malzemeler özleştiğinde yemek servise hazırdır.
- Servisten önce 10 dakika dinlendirin.