Doğu Anadolu’nun gizli lezzeti: Keledoş

Anadolu mutfağının çeşitliliği yalnızca büyük şehirlerdeki bilinen yemeklerle sınırlı değil. Özellikle Doğu Anadolu’nun dağ köylerinde yüzyıllardır yapılan “Keledoş”, hem besleyici değeri hem de kültürel geçmişiyle öne çıkıyor. Kış aylarında enerji veren bu yemek, yöre halkı için adeta bir “yaşam kaynağı” kabul ediliyor.
KELEDOŞ TARİFİ
Malzemeler
- 300 gram kuşbaşı kuzu eti
- 1 su bardağı nohut (önceden haşlanmış)
- 1 su bardağı yeşil mercimek
- 1 adet kuru soğan
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı salça
- 2 diş sarımsak
- Kurutulmuş dağ otları (ısırgan, evelik vb.)
- Tuz, karabiber
Yapılışı
- Eti tencerede kavurun, üzerine su ekleyip kaynatın.
- Haşlanmış nohut ve mercimeği ilave edin.
- Ayrı bir tavada soğan, sarımsak ve salçayı tereyağında kavurun, yemeğe ekleyin.
- Kurutulmuş otları yemeğe ilave ederek 30-40 dakika kısık ateşte pişirin.
- Sıcak servis edin.