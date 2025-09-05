Cumhuriyet Gazetesi Logo
Doğu Anadolu’nun gizli lezzeti: Keledoş

Doğu Anadolu’nun gizli lezzeti: Keledoş

5.09.2025 17:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Doğu Anadolu’nun gizli lezzeti: Keledoş

Van, Bitlis ve Muş yöresine özgü geleneksel yemeklerden biri olan Keledoş, besleyici ve doyurucu özelliğiyle dikkat çekiyor. Kuzu eti, nohut, yeşil mercimek ve kurutulmuş otların birleşiminden oluşan bu yemek, bölge mutfağının zenginliğini gözler önüne seriyor. Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş tatlarından Keledoş, bugün hâlâ köy sofralarında yaşatılıyor.

Anadolu mutfağının çeşitliliği yalnızca büyük şehirlerdeki bilinen yemeklerle sınırlı değil. Özellikle Doğu Anadolu’nun dağ köylerinde yüzyıllardır yapılan “Keledoş”, hem besleyici değeri hem de kültürel geçmişiyle öne çıkıyor. Kış aylarında enerji veren bu yemek, yöre halkı için adeta bir “yaşam kaynağı” kabul ediliyor.

KELEDOŞ TARİFİ

Malzemeler

  • 300 gram kuşbaşı kuzu eti
  • 1 su bardağı nohut (önceden haşlanmış)
  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 2 diş sarımsak
  • Kurutulmuş dağ otları (ısırgan, evelik vb.)
  • Tuz, karabiber

Yapılışı

  1. Eti tencerede kavurun, üzerine su ekleyip kaynatın.
  2. Haşlanmış nohut ve mercimeği ilave edin.
  3. Ayrı bir tavada soğan, sarımsak ve salçayı tereyağında kavurun, yemeğe ekleyin.
  4. Kurutulmuş otları yemeğe ilave ederek 30-40 dakika kısık ateşte pişirin.
  5. Sıcak servis edin.
İlgili Konular: #Yemek Tarifi #tarif