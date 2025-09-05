Doğu Anadolu’nun gizli lezzeti: Keledoş

Anadolu mutfağının çeşitliliği yalnızca büyük şehirlerdeki bilinen yemeklerle sınırlı değil. Özellikle Doğu Anadolu’nun dağ köylerinde yüzyıllardır yapılan “Keledoş”, hem besleyici değeri hem de kültürel geçmişiyle öne çıkıyor. Kış aylarında enerji veren bu yemek, yöre halkı için adeta bir “yaşam kaynağı” kabul ediliyor.

KELEDOŞ TARİFİ

Malzemeler

300 gram kuşbaşı kuzu eti

1 su bardağı nohut (önceden haşlanmış)

1 su bardağı yeşil mercimek

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça

2 diş sarımsak

Kurutulmuş dağ otları (ısırgan, evelik vb.)

Tuz, karabiber

Yapılışı