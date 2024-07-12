Domates konservesini bir de böyle deneyin! Domates konservelerinin bozulmaması için yapılması gereken püf nokta...

Kışlık domates konservesi hazırlarken dikkat edeceğiniz birkaç adım ile konservelerin bozulmasını engelleyebilirsiniz... İşte konserve yaparken dikkat edilmesi gerekenler!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 17:23
Domates konservesini bir de böyle deneyin! Domates konservelerinin bozulmaması için yapılması gereken püf nokta...
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Kış aylarına hazırlık yapmak için hazırlanan kışlık domates konservelerinin bozulması can sıkıcı bir durum olabilir. Ancak endişelenmeyin, konserve yaparken dikkat edeceğiniz birkaç püf noktası ile domates konservelerinizin bozulmasını önleyebilir ve kış boyunca taze domateslerin tadını çıkarabilirsiniz. İşte, konservelerinizi güvenle saklamanız için bilmeniz gereken püf noktaları!

KONSERVE NASIL YAPILIR?

İri doğranan domatesler kabukları soyulmadan bir tencereye koyulur. İçine hiçbir malzeme eklenmeyen domatesler yumuşadıktan sonra blenderdan geçirilir. Suyunu çekip katılaşıncaya kadar kaynatılır. Tencere ocaktayken sıcak sıcak kavanozlara doldurulur. Hemen sıkıca kapatılıp ters çevrilerek soğuyana kadar bekletilir. Ardından konservelerin serin ve gölge bir yerde saklanması gerekir. 

BOZULMAMASI İÇİN PÜF NOKTA...

Konservelerin sıcak haldeyken ters çevrilmesi kavanozların içinde hava kalmamasını sağlar çünkü kavanoz kapakları içe doğru çöker.

Kavanozların bekletildiği alan bozulmaması için önemlidir. Serin bir yerde bekletilmemesi konserve ömrünü azaltabilir. 


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