Kışlık domates konservesi nasıl hazırlanır? En sağlıklı domates konservesi tarifi ve püf noktaları...
Yazın sonlarına doğru gelirken, evlerde kışlık 'domates konservesi' hazırlıkları başladı. Geçmiş çağlardan günümüze ulaşan geleneksel saklama, depolama yöntemlerinden olan konservelemenin en başında domates konserveleri var. Konserve haline gelen domatesler sos yapımında, çorba yapımında, menemen yapımında kullanılır ve oldukça da sağlıklıdır.
Yazın daha taze ve lezzetli olan domatesi, konservede muntazam şekilde muhafaza etmek isteyenler için kışlık domates konservesi tarifini en ince ayrıntıları ve püf noktalarıyla derledik.
Öncelikle domatesimiz Çanakkale domatesi olursa, çok lezzetli olur. Ama bulamıyorsanız endişe etmeyin, her halükarda olgunlaşmış yaz domatesleri işinizi görecektir.
1-Aldığınız domatesleri öncelikle bol suda bir güzel yıkayalım. Bir kenara koyalım.
2-Bu arada su ısıtın. Kaynattığınız suyu, derince bir kaba alın.
3-Cam kavanozları suyun içine bırakın. Ardından kapakları da sıcak sudan geçirin. Onları da bir kenara alalım. Artık konservemizin yapımına geçebilirsiniz.
4-Domateslerin kabuklarını soymamanız gerekiyor ancak rahatsız olursanız soyabilirsiniz. Zira gıdada ölçülen en güçlü antioksidan, kanser, kalp hastalığı ve maküler dejenerasyonun önlenmesinde rol oynadığı düşünülen likopenin domateste bol miktarda bulunuyor. Özellikle konserve yaparken domatesin kabuğunun kullanılması bu yüzden çok mühim.
5-Daha sonra domatesleri yemeklik doğrayın, isterseniz robottan da çektirebilirsiniz. Ancak domates çok incelmediğinde daha lezzetli bir hal alıyor.
6-Doğradığınız domatesleri tencereye alın. Püf noktası, domatesleri çok kaynatmamak. Domateslerin yaklaşık 25 dk, 2 taşım kaynaması yeterli olacaktır. Fazla kaynatınca, domates salçası kıvamında oluyor.
7-Daha sonra kaynayan domatesleri, ocağın küçük kısmına alıp, doldurmaya başlayın.
8-Domatesleri sıcak şekilde bir bez yardımıyla kavanozları koyun.
9-Sıcak sıcak kavanozlara doldurduğunuz konservelik domateslerin üzerine yarım kaşık kadar zeytinyağı ekleyin. Ağzını hiç hava almayacak şekilde kapatın. Dikkat edin, eğer kavanoz hava alırsa konserveniz bozulur.
10-Kavanozların iyice ağzını sıktıktan sonra, ters çevirip bir bezin üzerine konserveleri dizin. Konserveleriniz bu şekilde bir gece beklesin.
11-Ertesi gün konserveleri kontrol edin, kapakları zorlayın, eğer açılmıyorsa olmuş demektir ama bir zorlamada açılırsa, olmamış demektir, domatesleri kullanın.
12-Konserveleri serin yerde muhafaza edin. Şu an havalar sıcak, dolapta durursa daha iyi olur.
DOMATES KONSERVESİ FAYDALARI
Yazın bereketini, kavanozlarda sakladığımız domates konservesinin birçok faydası var.
*A, B, C vitaminleri ile birçok minerali barındıran, ayrıca cildi güzelleştiren likopen maddesini bulunduran (kabuğu soyulmamış) domates konserveleri, potasyum, folik asit açısından da zengindir.
*Katkısız hazırladığınız konserveler, bütün kış boyunca bağışıklığınızı korur.
*Uzmanlar, domates püresi, domates sosu gibi, domatesi işleme tabi tutarak elde edilen tüm gıdaların, kanserle savaşta, parçalanmamış çiğ domatesten daha faydalı olduğu görüşünde.
*Konservenin üzerine ekleyeceğiniz az miktarda zentiyağı, domatesteki likopenin kana geçen miktarını artırırken, zeytin yağındaki E vitamini ile de kansere karşı ekstra koruma sağlayacaktır.
*Diğer sebzelerin aksine domates uzun süre pişirilirse daha sağlıklı olur.
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