Kışlık domates konservesi nasıl hazırlanır? En sağlıklı domates konservesi tarifi ve püf noktaları...

Öncelikle domatesimiz Çanakkale domatesi olursa, çok lezzetli olur. Ama bulamıyorsanız endişe etmeyin, her halükarda olgunlaşmış yaz domatesleri işinizi görecektir.

1-Aldığınız domatesleri öncelikle bol suda bir güzel yıkayalım. Bir kenara koyalım.

2-Bu arada su ısıtın. Kaynattığınız suyu, derince bir kaba alın.

3-Cam kavanozları suyun içine bırakın. Ardından kapakları da sıcak sudan geçirin. Onları da bir kenara alalım. Artık konservemizin yapımına geçebilirsiniz.