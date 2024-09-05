Donut tarifi: Yumuşacık ve lezzetli ev yapımı donutlar

Yayınlanma: 05.09.2024 - 17:39

Güncelleme: 05.09.2024 - 17:39

Donut, kahvaltılarda, öğle aralarında ya da tatlı krizlerinde hemen akla gelen yumuşacık ve lezzetli bir atıştırmalıktır. Hem klasik tarçınlı şekerli hem de çikolatalı çeşitleriyle herkesin favorisi haline gelir.

Malzemeler

3 su bardağı un

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya (10 g)

1/2 su bardağı ılık süt

1/4 su bardağı ılık su

1/4 su bardağı eritilmiş tereyağı

1 yumurta

1/2 çay kaşığı tuz

Kızartmak için sıvı yağ

Üzeri için:

Pudra şekeri

Çikolata sosu ya da şekerleme

Hazırlık Aşaması

1. Hamuru Hazırlama:

Kuru mayayı ılık su ve şekerle karıştırıp 5 dakika kadar bekletin, mayanın aktifleşmesini sağlayın.

Büyük bir karıştırma kabında unu, tuzu, mayalı karışımı, sütü, tereyağını ve yumurtayı bir araya getirin.

Tüm malzemeleri yoğurmaya başlayın ve pürüzsüz, elastik bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.

Hamuru üzerini örtüp, ılık bir yerde yaklaşık 1 saat mayalanması için bekletin. Hamur bu sürede iki katına çıkacaktır.

2. Şekil Verme:

Mayalanan hamuru hafifçe unlanmış bir yüzeye alın ve merdane yardımıyla yaklaşık 1 cm kalınlığında açın.

Bir bardak veya donut kesici ile yuvarlak şekiller kesin. Ortasını daha küçük bir kalıpla (örneğin bir şişe kapağı) delin, böylece klasik donut şekli oluşsun.

Şekil verdiğiniz donutları bir tepsiye dizip, üzerini örtün ve tekrar 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

3. Kızartma:

Derin bir tencerede sıvı yağı ısıtın. Yağın çok sıcak olmamasına dikkat edin, aksi halde donutlar dışı yanıp içi pişmeyebilir.

Donutları altın rengi olana kadar her iki tarafını da kızartın. Her iki tarafı yaklaşık 1-2 dakika sürecektir.

Kızaran donutları kağıt havlu üzerine alın, fazla yağını süzdürün.

4. Süsleme:

Donutlar ılıkken üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz ya da eritilmiş çikolata, renkli şekerlemeler ile süsleyebilirsiniz. Çikolata sosunu dilediğiniz gibi damla çikolata veya beyaz çikolata ile de çeşitlendirebilirsiniz.