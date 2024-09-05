İtalyan mutfağının çok sevilen pratik tatlısı favoriniz olmaya aday: Zeppole tarifi

Yayınlanma: 05.09.2024 - 12:08

Güncelleme: 05.09.2024 - 12:08

Zeppole, İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olup, çok tüketilen geleneksel bir tatlıdır. Kızartılmış hamurdan yapılan bu tatlı, dışı altın rengi ve çıtır çıtır, içi ise yumuşak ve hafif olmasıyla bilinir. Zeppole, genellikle üzerine pudra şekeri serpilerek ya da içi krema, çikolata veya reçelle doldurularak servis edilir. Peki, İtalyan mutfağının çok sevilen bu pratik lezzeti nasıl yapılır? İşte, enfes zeppole tarifi...

ZEPPOLE TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

1 su bardağı su

100 gram tereyağı

1 su bardağı un

1/4 çay kaşığı tuz

3 adet büyük yumurta

1/2 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

Krema için:

2 su bardağı süt

1/2 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Kızartmak için:

1 litre sıvı yağ (kızartma için)

Süsleme için:

Pudra şekeri

Çilek veya meyve (isteğe bağlı)

Çikolata sosu veya karamelli sos (isteğe bağlı

ZEPPOLE YAPILIŞI

Orta boy bir tencerede suyu ve tereyağını kaynamaya bırakın.

Tereyağı tamamen eridikten sonra tencereyi ocaktan alın.

Unu ve tuzu ekleyin, hızlıca karıştırarak unun suyu emmesini sağlayın.

Karışımı tekrar ocağa koyun ve 1-2 dakika, karışımın kuruması için sürekli karıştırın.

Tencereyi ocaktan alın ve karışıma yumurtaları birer birer ekleyin.

Her bir yumurtayı iyice karıştırarak eklemeye özen gösterin.

Hamur pürüzsüz ve parlak bir hale gelmelidir.

Vanilya özütü ekleyin (isteğe bağlı).

Hamuru bir kenara alın ve biraz soğumasını bekleyin.

Orta büyüklükte bir tencerede sütü ısıtın, ancak kaynamasına izin vermeyin.

Başka bir kapta şeker, mısır nişastası ve yumurta sarısını karıştırın.

Karışıma ısınmış sütü yavaşça ekleyin ve karıştırın.

Karışımı tencereye geri dökün ve kısık ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Kremanın üzerine vanilya özütü ekleyin ve iyice karıştırın.

Kremayı ocaktan alın ve soğuması için bir kenara bırakın.

Büyük bir tavada veya derin bir kızartma tenceresinde sıvı yağı ısıtın.

Hamuru bir sıkma torbasına veya bir kaşığa yerleştirin ve yağı kızdırırken hamuru küçük parçalar halinde (yaklaşık ceviz büyüklüğünde) yağa bırakın.

Hamurların yağda serbestçe hareket edebilmesi için fazla sıkıştırmamaya dikkat edin.

Zeppole'leri altın rengini alana kadar, her iki tarafı da kızartın.

Kızaran hamurları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzün.

Soğuyan krema ile zeppole'lerin ortalarını doldurun.

Doldurma işlemini bir sıkma torbası veya bir kaşık ile yapabilirsiniz.

Üzerine pudra şekeri serpin.

Çilek, meyve dilimleri veya çikolata sosu ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!