Doyurucu ve pratik kahvaltı klasiği: Patatesli omlet tarifi

Patatesli omlet, Türk mutfağında sofraları sık sık süsleyen geleneksel ve ekonomik tariflerden biri. Az malzemeyle hazırlanması nedeniyle özellikle hafta içi sabahlarında tercih ediliyor. Tavada yavaşça pişen patateslerin yumurtayla kurduğu uyum, hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden bir lezzet yaratıyor.
PATATESLİ OMLET TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet orta boy patates
- 3 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı
- Tuz
- Karabiber
- (İsteğe bağlı) Kaşar peyniri, maydanoz, pul biber
Yapılışı
- Patatesleri soyup ince ince dilimleyin veya küçük küpler halinde doğrayın.
- Tavaya yağı alın, patatesleri ekleyip yumuşayıncaya kadar kavurun.
- Yumurtaları bir kasede tuz ve karabiberle çırpın.
- Patatesler tamamen yumuşadığında üzerine yumurtayı gezdirin.
- Kısık ateşte, kapağı kapalı şekilde omlet tamamen sabitleşene dek pişirin.
- Dilerseniz ocaktan almadan önce üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip erimesini sağlayabilirsiniz.