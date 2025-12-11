Doyurucu ve pratik kahvaltı klasiği: Patatesli omlet tarifi

Patatesli omlet, Türk mutfağında sofraları sık sık süsleyen geleneksel ve ekonomik tariflerden biri. Az malzemeyle hazırlanması nedeniyle özellikle hafta içi sabahlarında tercih ediliyor. Tavada yavaşça pişen patateslerin yumurtayla kurduğu uyum, hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden bir lezzet yaratıyor.

PATATESLİ OMLET TARİFİ

Malzemeler

2 adet orta boy patates

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

Tuz

Karabiber

(İsteğe bağlı) Kaşar peyniri, maydanoz, pul biber

Yapılışı