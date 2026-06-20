Dünya mutfağının en sevilen tatlılarından: Pavlova

Mutfak literatüründe kökeni konusunda Avustralya ve Yeni Zelanda arasında tatlı bir rekabet olan Pavlova, adını 1920'lerde bu iki ülkeyi ziyaret eden dünyaca ünlü Rus balerin Anna Pavlova’dan alır. Tatlının o bulutsu, hafif ve asil yapısı, balerinin tütüsünü simgeler. Pavlova'yı sıradan bezelerden ayıran en temel teknik fark; harcın içine eklenen nişasta ve beyaz sirkedir.
PAVLOVA TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet büyük boy yumurta beyazı (oda sıcaklığında, içinde tek bir damla sarı olmamalıdır)
- 1 su bardağı ince toz şeker (yaklaşık 200 gram - pudra şekeri değil)
- 1 tatlı kaşığı mısır nişastası
- 1 tatlı kaşığı beyaz sirke veya elma sirkesi
- 1 paket vanilya
- Bir çimdik tuz
- Üst Kaplama ve Krema İçin:
- 1 paket soğuk sıvı krema (200 ml)
- 1 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1 su bardağı taze çilek, ahududu, yaban mersini veya çarkıfelek meyvesi (passion fruit)
- İsteğe bağlı taze nane yaprakları
Yapılışı
- Yumurta beyazlarını çırpacağınız karıştırma kabının ve mikser uçlarının tamamen kuru ve yağsız olduğundan emin olun. En ufak bir nem veya yağ kalıntısı yumurta beyazlarının kabarmasını engeller.
- Yumurta beyazlarını ve bir çimdik tuzu derin kaba alın. Mikserin orta devrinde, beyazlar köpürüp hafif tepeler oluşturana kadar 2 dakika çırpın.
- Mikseri en yüksek devire getirin. İnce toz şekeri karışıma her seferinde 1 yemek kaşığı olacak şekilde, yedire yedire ve yavaşça ekleyin. Şekeri tek seferde dökerseniz mereng söner. Tüm şeker bittiğinde ve harç parlak, sert, kaseyi ters çevirdiğinizde dökülmeyecek bir kıvama (kar tepeciği) gelene kadar yaklaşık 6-7 dakika çırpmaya devam edin. (Parmağınızla harca dokunduğunuzda pürüzsüz olmalı, şeker kristalleri hissedilmemelidir).
- Parlak harcın içine nişastayı, sirkeyi ve vanilyayı ekleyin. Bu aşamadan sonra mikseri bırakın ve bir spatula yardımıyla dıştan içe doğru nazikçe (folding disipliniyle) 3-4 hamlede karıştırın.
- Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yaklaşık 20 cm çapında bir daire çizin (kağıdı ters çevirin ki kalem izi tatlıya geçmesin). Mereng harcını bu dairenin ortasına dökün. Spatula yardımıyla kenarlarını yukarı doğru sıvayarak bir yuva formu verin, ortasını hafifçe çukurlaştırın (krema yatağı için).
- Önceden ısıtılmış 120°C fırına tepsiyi verin ve ısıyı hemen 100°C’ye düşürün (fan sız alt-üst ayar). Bezeyi dışı tamamen kuruyup sertleşene kadar yaklaşık 1 saat 15 dakika pişirin. Pişme süresi bittiğinde fırının kapağını kesinlikle açmayın. Fırını kapatın ve Pavlova’nın çatlamaması için fırının içinde, kapağı aralık şekilde en az 2 saat (tercihen bir gece) tamamen soğumaya bırakın.
- Soğuk sıvı kremayı pudra şekeriyle birlikte mikserle katılaşana kadar çırpın. Tamamen soğuyan ve fırından çıkan mereng tabanının ortasındaki çukura bu ipeksi kremayı cömertçe doldurun. Üzerini taze mayhoş meyvelerle süsleyin.