Dünya mutfağının en sevilen tatlılarından: Pavlova

Mutfak literatüründe kökeni konusunda Avustralya ve Yeni Zelanda arasında tatlı bir rekabet olan Pavlova, adını 1920'lerde bu iki ülkeyi ziyaret eden dünyaca ünlü Rus balerin Anna Pavlova’dan alır. Tatlının o bulutsu, hafif ve asil yapısı, balerinin tütüsünü simgeler. Pavlova'yı sıradan bezelerden ayıran en temel teknik fark; harcın içine eklenen nişasta ve beyaz sirkedir.

PAVLOVA TARİFİ

Malzemeler

4 adet büyük boy yumurta beyazı (oda sıcaklığında, içinde tek bir damla sarı olmamalıdır)

1 su bardağı ince toz şeker (yaklaşık 200 gram - pudra şekeri değil)

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

1 tatlı kaşığı beyaz sirke veya elma sirkesi

1 paket vanilya

Bir çimdik tuz

Üst Kaplama ve Krema İçin:

1 paket soğuk sıvı krema (200 ml)

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 su bardağı taze çilek, ahududu, yaban mersini veya çarkıfelek meyvesi (passion fruit)

İsteğe bağlı taze nane yaprakları

Yapılışı