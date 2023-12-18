Dünyanın en iyi dana yemeği seçildi: Çökertme kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabı hangi yörenin yemeği?

Yayınlanma: 18.12.2023 - 17:04

Güncelleme: 18.12.2023 - 17:04

Çökertme kebabı, adını kebabın üzerine serpilen ince doğranmış ekmek dilimlerinden alır ve lezzetin doyasıya yaşanmasına olanak tanır. İşte, evinizde geleneksel bir Türk kebap şöleni yaratmanın adımlarıyla çökertme kebabı tarifi...

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ

Malzemeler

Marinasyon İçin:

500 gram dana kuşbaşı et

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak (rendelenmiş)

Yarım limon suyu

Tuz, karabiber, pul biber

Garnitür İçin:

4 adet lavaş veya yufka

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı tereyağında kavrulmuş kuşbaşı ekmek içi (tuzlu veya tane karabiberli)

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Yapılışı

Marinasyon Hazırlığı:

Dana kuşbaşı eti, yoğurt, sıvı yağ, biber salçası, domates salçası, sarımsak, limon suyu, tuz, karabiber ve pul biberi derin bir kaba alın. İyice karıştırın ve etin bu harcın içinde en az 3 saat dinlenmesini sağlayın.

Etin Pişirilmesi:

Marine olan eti, yağlı bir tavada suyunu salıp çekene kadar pişirin. Ardından tencereyi kısık ateşe alarak suyunu çekip karamelize olana kadar kavurun.

Garnitür Hazırlığı:

Lavaş veya yufkaları dörde bölün. Her bir parçayı tereyağında kızartın.

Yoğurdu tuz ile çırpın.

Kavrulmuş ekmek içini tereyağında çevirin.

Servis

Servis tabağına önce kızarmış lavaş veya yufkaları yerleştirin.

Üzerine yoğurt gezdirin, ardından kavrulmuş ekmek içini serpiştirin.

Son olarak karamelize edilmiş eti yerleştirin.

Üzerine tereyağında kızartılmış kuşbaşı ekmek içini serpiştirin.

Afiyet Olsun... Çökertme Kebabınız hazır! Sıcak servis yapın ve lezzet şölenine davet edin.

ÇÖKERTME KEBABI HANGİ YÖRENİN YEMEĞİ?

Çökertme kebabı, Kızarmış kibrit inceliğinde patateslerin üzerine bonfile et yerleştirilir. Yoğurt ve domates sosu ile birlikte servis edilir. Özellikle Bodrum civarında bulunur.