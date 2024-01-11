Dünyanın en pahalı eti: Kobe eti... Kobe eti neden pahalı?

Yayınlanma: 11.01.2024 - 15:43

Güncelleme: 11.01.2024 - 15:43

Dünyanın en pahalı ve lezzetli eti olarak kabul edilen Kobe eti, Japonya'nın Hyogo bölgesinde özel bir besleme ve bakım sürecinden geçen Wagyu sığırlarının etinden elde ediliyor. Şekerleme gibi ince yağ damlacıkları ve benzersiz yumuşaklığıyla tanınan bu et, adeta bir sanat eseri gibi. Biz de sizin için bu eşsiz lezzeti, evinizde denemeniz için unutulmaz bir tarife dönüştürdük.

KOBE ETİ TARİFİ

Malzemeler

500 gram Kobe eti (isteğe bağlı olarak dana eti de kullanabilirsiniz)

2 yemek kaşığı soya sosu

2 diş ezilmiş sarımsak

1 yemek kaşığı taze zencefil (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı susam yağı

Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

Yapılışı

Kobe etini veya dana etini, ince dilimler halinde kesin.

Derin bir karıştırma kabında, soya sosu, ezilmiş sarımsak, rendelenmiş taze zencefil ve susam yağını karıştırarak bir marinat elde edin.

Marinatı et dilimlerine iyice yedirerek, etleri karışıma bulayın. Ardından buzdolabında en az 1 saat kadar dinlendirin.

Izgara tavasını veya ızgarayı iyice kızdırın. Marine et dilimlerini üzerindeki fazla sıvıyı süzerek, sıcak ızgaraya alın.

Her iki tarafı da istediğiniz pişirme derecesine gelene kadar çevirerek pişirin. Kobe eti genellikle orta seviyede pişirildiğinde lezzetini en iyi şekilde ortaya koyar.

Pişen etleri servis tabağına alın. Üzerine tuz ve karabiber serpip, isteğe bağlı olarak taze doğranmış yeşilliklerle süsleyin.

Yanında teriyaki sos veya wasabi sos ile servis ederek, eşsiz bir Kobe eti deneyimi yaşayabilirsiniz.

KOBE ETİ NEDEN PAHALI?

Kobe etinin pahalı olmasının birden fazla nedeni var. Bunlardan biri wagyu sığırının özel beslenme programları dahilinde masaj ve stressiz ortam yetiştirilerek yağlanmasıdır. Bir diğeri ise sığırın bel ve sırt kısmından elde edilen etlerin yaklaşık 2 ay kaya tuzunda dinlendirilmesidir.

KOBE ETİ FİYATI NE?

Kobe etinin güncel fiyatı tam net değil fakat 2022 yılında fiyatının 1100 dolara kadar ulaştığı biliniyordu.