Sofraların yıldızı: Patlıcanlı haydari tarifi

Yayınlanma: 10.01.2024 - 17:07

Güncelleme: 10.01.2024 - 17:07

Türk mutfağının zengin lezzetlerinden biri olan haydari, bu sefer farklı bir formuyla sofralarımıza konuk oluyor. İncecik kıyılmış patlıcanların yoğurda kattığı enfes lezzetiyle hazırlanan Patlıcanlı Haydari, hem görsel şölen sunuyor hem de damakları şenlendiriyor.

Malzemeler

2 adet orta boy patlıcan

2 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber (isteğe bağlı)

Üzeri İçin

1 yemek kaşığı taze nane (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı ceviz içi (isteğe bağlı)

Zeytinyağı (servis için)

Yapılışı

Patlıcanları közleyin. Bu işlemi ocak üzerinde doğrudan ateşte veya fırında közleme yöntemiyle gerçekleştirebilirsiniz. Kabuklarını soyup, ince doğrayın.

Yoğurdu derin bir kaba alın. Sarımsakları rendeleyerek veya döverek yoğurdun içine ekleyin. Tuz ve karabiber ile isteğe bağlı olarak tatlandırın.

Közlenmiş patlıcanları yoğurtlu karışıma ekleyin. Zeytinyağını da ilave ederek karışımı güzelce çırpın.

Servis tabağına alacağınız Patlıcanlı Haydari'nin üzerini taze nane ve ceviz içiyle süsleyebilirsiniz.

Son olarak, servis öncesi üzerine biraz zeytinyağı gezdirerek lezzeti tamamlayın.

Soğuk olarak servis edebileceğiniz Patlıcanlı Haydari, özellikle yaz aylarında hafif ve serinletici bir başlangıç veya yan atıştırmalık olarak tercih edilebilir.