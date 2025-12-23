Ege mutfağından sofralara: Pazı sarması nasıl yapılır?

Türk mutfağının sevilen sarma çeşitlerinden biri olan pazı sarması, yaprak sarmasına lezzetli bir alternatif sunar. Yumuşak dokusu, kolay sarımı ve aromatik iç harcıyla özellikle Ege ve Karadeniz mutfağında sıkça yapılan pazı sarması; zeytinyağlı ya da kıymalı olarak hazırlanabilir. Hem hafif hem de doyurucu olmasıyla günlük sofralarda ve özel davetlerde tercih edilir.

PAZI SARMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Zeytinyağlı pazı sarması için:

1 bağ pazı

1 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1 su bardağı sıcak su

PAZI SARMASI NASIL YAPILIR?

1. Pazıları Hazırlayın

Pazıları iyice yıkayın.

Kaynar suda 1–2 dakika haşlayıp yumuşamasını sağlayın.

Soğuk sudan geçirip süzün.

2. İç Harcı Hazırlayın

Soğanı ince ince doğrayın, zeytinyağında pembeleştirin.

Pirinci ekleyip birkaç dakika kavurun.

Salçayı, baharatları ve sıcak suyu ekleyin.

Harcı kısık ateşte 5 dakika pişirin, ocağı kapatın.

İnce kıyılmış yeşillikleri ekleyip karıştırın.

3. Sarma İşlemi

Pazı yapraklarının damarlı kısmını bıçakla inceltin.

İç harçtan koyup sıkmadan sarın.

4. Pişirme

Sarmaları tencereye dizin.

Üzerine zeytinyağı ve sıcak su ekleyin.

Kısık ateşte yaklaşık 25–30 dakika pişirin.