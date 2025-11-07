Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ege mutfağından zarif bir lezzet: Zeytinyağlı enginar dolması

7.11.2025 17:38:00
Haber Merkezi
Ege mutfağının sade ama rafine lezzetlerinden zeytinyağlı enginar dolması, vitamin açısından zengin ve hafif bir seçenek olarak öne çıkıyor. Mevsiminde taze enginarla hazırlanmış bu tarif, hem görünümü hem de aromasıyla sofralara zarif bir dokunuş katıyor.

Zeytinyağlılar arasında özel bir yeri bulunan enginar dolması, Ege bölgesinin karakteristik lezzet anlayışını yansıtır. Sebzelerin doğallığını koruyan, aromatik otlarla desteklenen bu yemek; sindirimi kolay, besin değeri yüksek bir alternatif sunar. Özellikle bahar aylarında sofralarda sıkça yer alan bu tarif, soğuk servis edilerek tam kıvamında bir lezzet sunar.

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR TARİFİ

Malzemeler

  • 6 adet taze enginar (temizlenmiş)
  • 1 su bardağı pirinç
  • 1 adet kuru soğan
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
  • 1 yemek kaşığı kuş üzümü
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 çay kaşığı yenibahar
  • Tuz
  • Karabiber
  • Yarım limonun suyu
  • 1,5 su bardağı sıcak su
  • İnce kıyılmış dereotu ve taze nane

Yapılışı

  1. İç harcı hazırlayın: Zeytinyağının yarısı tencerede ısıtılır. İnce doğranmış soğan eklenir, pembeleşene kadar kavrulur.
  2. Malzemeleri ekleyin: Dolmalık fıstık hafif renk alıncaya kadar kavrulur. Pirinç, kuş üzümü, baharatlar ve tuz ilave edilir. Kısık ateşte birkaç dakika çevrilir.
  3. Suyunu verin: Yarım bardak sıcak su eklenir, pirinç suyunu hafifçe çekene kadar pişirilir. Ocaktan alınır, ince kıyılmış yeşillikler karıştırılır.
  4. Enginarları doldurun: Enginar çanaklarına iç harç yerleştirilir, geniş bir tencereye dizilir. Üzerine limon suyu ve kalan zeytinyağı gezdirilir.
  5. Pişirme aşaması: Enginarların yarısına gelecek kadar sıcak su eklenir. Kapak kapatılarak kısık ateşte yaklaşık 30-35 dakika pişirilir.
  6. Soğutun ve dinlendirin: Oda sıcaklığına gelen enginarlar buzdolabında 1 saat dinlendirilir. Soğuk servis edilir.
İlgili Konular: #Enginar #Yemek Tarifi #tarif