Ege mutfağından zarif bir lezzet: Zeytinyağlı enginar dolması

Zeytinyağlılar arasında özel bir yeri bulunan enginar dolması, Ege bölgesinin karakteristik lezzet anlayışını yansıtır. Sebzelerin doğallığını koruyan, aromatik otlarla desteklenen bu yemek; sindirimi kolay, besin değeri yüksek bir alternatif sunar. Özellikle bahar aylarında sofralarda sıkça yer alan bu tarif, soğuk servis edilerek tam kıvamında bir lezzet sunar.

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR TARİFİ

Malzemeler

6 adet taze enginar (temizlenmiş)

1 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yenibahar

Tuz

Karabiber

Yarım limonun suyu

1,5 su bardağı sıcak su

İnce kıyılmış dereotu ve taze nane

Yapılışı