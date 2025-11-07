Ege mutfağından zarif bir lezzet: Zeytinyağlı enginar dolması

Zeytinyağlılar arasında özel bir yeri bulunan enginar dolması, Ege bölgesinin karakteristik lezzet anlayışını yansıtır. Sebzelerin doğallığını koruyan, aromatik otlarla desteklenen bu yemek; sindirimi kolay, besin değeri yüksek bir alternatif sunar. Özellikle bahar aylarında sofralarda sıkça yer alan bu tarif, soğuk servis edilerek tam kıvamında bir lezzet sunar.
ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR TARİFİ
Malzemeler
- 6 adet taze enginar (temizlenmiş)
- 1 su bardağı pirinç
- 1 adet kuru soğan
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
- 1 yemek kaşığı kuş üzümü
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı yenibahar
- Tuz
- Karabiber
- Yarım limonun suyu
- 1,5 su bardağı sıcak su
- İnce kıyılmış dereotu ve taze nane
Yapılışı
- İç harcı hazırlayın: Zeytinyağının yarısı tencerede ısıtılır. İnce doğranmış soğan eklenir, pembeleşene kadar kavrulur.
- Malzemeleri ekleyin: Dolmalık fıstık hafif renk alıncaya kadar kavrulur. Pirinç, kuş üzümü, baharatlar ve tuz ilave edilir. Kısık ateşte birkaç dakika çevrilir.
- Suyunu verin: Yarım bardak sıcak su eklenir, pirinç suyunu hafifçe çekene kadar pişirilir. Ocaktan alınır, ince kıyılmış yeşillikler karıştırılır.
- Enginarları doldurun: Enginar çanaklarına iç harç yerleştirilir, geniş bir tencereye dizilir. Üzerine limon suyu ve kalan zeytinyağı gezdirilir.
- Pişirme aşaması: Enginarların yarısına gelecek kadar sıcak su eklenir. Kapak kapatılarak kısık ateşte yaklaşık 30-35 dakika pişirilir.
- Soğutun ve dinlendirin: Oda sıcaklığına gelen enginarlar buzdolabında 1 saat dinlendirilir. Soğuk servis edilir.