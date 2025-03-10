Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi: Teretür mezesi tarifi

Yayınlanma: 10.03.2025 - 10:05

Güncelleme: 10.03.2025 - 10:05

Orta Doğu ve Akdeniz mutfağının sevilen mezelerinden biri olan teretür, özellikle balık sofralarının vazgeçilmez eşlikçilerinden biridir. Tahin, sarımsak ve limon suyunun mükemmel uyumuyla hazırlanan bu lezzet, hem sağlıklı hem de pratik bir alternatiftir.

Malzemeler

½ su bardağı tahin

2 yemek kaşığı limon suyu

2 diş sarımsak (ezilmiş)

½ çay bardağı su

½ çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı yoğurt (isteğe bağlı, daha hafif bir kıvam için)

Üzeri için: Zeytinyağı ve ince kıyılmış maydanoz

Yapılışı

1. Malzemeleri Karıştırın

Bir kasede tahin, limon suyu ve ezilmiş sarımsağı birleştirin. Tahin koyulaşacağı için suyu azar azar ekleyerek kıvam almasını sağlayın.

2. Kıvamı Ayarlayın

Mezenizin kıvamı yoğun gelirse, bir miktar daha su ekleyerek açabilirsiniz. Daha hafif bir tat için yoğurt ekleyerek karıştırabilirsiniz.

3. Baharatları Ekleyin

Tuz ve kimyon ekleyerek güzelce karıştırın. Eğer daha yoğun bir aroma isterseniz kimyon miktarını artırabilirsiniz.

4. Servis Edin

Hazırladığınız teretürü bir servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin ve ince kıyılmış maydanoz serpiştirin.

Teretür Mezesi İçin Püf Noktaları

Tahin kalitesine dikkat edin: Daha akışkan ve doğal tahin kullanarak pürüzsüz bir kıvam elde edebilirsiniz.

Kıvamı damak zevkinize göre ayarlayın: Daha akışkan bir sos isterseniz su miktarını artırabilirsiniz.

Servisten önce dinlendirin: Teretürü bir süre buzdolabında bekletmek, lezzetlerin daha iyi harmanlanmasını sağlar.