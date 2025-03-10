Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi: Teretür mezesi tarifi
Tahin, sarımsak ve limonun enfes uyumuyla hazırlanan teretür mezesi, sofralarınıza lezzet katıyor! İşte pratik tarif
Orta Doğu ve Akdeniz mutfağının sevilen mezelerinden biri olan teretür, özellikle balık sofralarının vazgeçilmez eşlikçilerinden biridir. Tahin, sarımsak ve limon suyunun mükemmel uyumuyla hazırlanan bu lezzet, hem sağlıklı hem de pratik bir alternatiftir.
Malzemeler
- ½ su bardağı tahin
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- ½ çay bardağı su
- ½ çay kaşığı tuz
- ½ çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)
- 2 yemek kaşığı yoğurt (isteğe bağlı, daha hafif bir kıvam için)
Üzeri için: Zeytinyağı ve ince kıyılmış maydanoz
Yapılışı
1. Malzemeleri Karıştırın
Bir kasede tahin, limon suyu ve ezilmiş sarımsağı birleştirin. Tahin koyulaşacağı için suyu azar azar ekleyerek kıvam almasını sağlayın.
2. Kıvamı Ayarlayın
Mezenizin kıvamı yoğun gelirse, bir miktar daha su ekleyerek açabilirsiniz. Daha hafif bir tat için yoğurt ekleyerek karıştırabilirsiniz.
3. Baharatları Ekleyin
Tuz ve kimyon ekleyerek güzelce karıştırın. Eğer daha yoğun bir aroma isterseniz kimyon miktarını artırabilirsiniz.
4. Servis Edin
Hazırladığınız teretürü bir servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin ve ince kıyılmış maydanoz serpiştirin.
Teretür Mezesi İçin Püf Noktaları
Tahin kalitesine dikkat edin: Daha akışkan ve doğal tahin kullanarak pürüzsüz bir kıvam elde edebilirsiniz.
Kıvamı damak zevkinize göre ayarlayın: Daha akışkan bir sos isterseniz su miktarını artırabilirsiniz.
Servisten önce dinlendirin: Teretürü bir süre buzdolabında bekletmek, lezzetlerin daha iyi harmanlanmasını sağlar.
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