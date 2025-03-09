Sahura kolayca hazırlayabileceğiniz doyurucu lezzet: Patatesli ve soğanlı frittata tarifi

Yayınlanma: 09.03.2025 - 21:27

Güncelleme: 09.03.2025 - 21:27

Frittata, İtalyan mutfağının sevilen omlet tariflerinden biridir. Yumurta bazlı olan bu yemek, içinde çeşitli malzemelerle hazırlanabilir. Patates ve soğan, frittatanın en popüler ve lezzetli iç harçlarından biridir. Hem kahvaltı hem de akşam yemeği için ideal olan bu tarif, pratik ve doyurucu bir alternatiftir. Peki, sahura kolayca hazırlayabileceğiniz bu doyurucu ve pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, patatesli ve soğanlı frittata tarifi...

PATATESLİ VE SOĞANLI FRITTATA TARİFİ

Malzemeler:

4 adet orta boy patates

1 büyük soğan

6 adet yumurta

2 yemek kaşığı zeytinyağı (veya tereyağı)

Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

1/2 çay bardağı süt (isteğe bağlı, yumurtaların daha yumuşak olması için)

1/2 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir veya kaşar peyniri (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı kekik veya fesleğen (isteğe bağlı)

PATATESLİ VE SOĞANLI FRITTATA YAPILIŞI

Patatesleri soyun ve ince dilimler halinde doğrayın.

Eğer hızlı pişmesini isterseniz, dilimleri biraz ince tutabilirsiniz.

Soğanı soyup ince ince doğrayın.

Bir tavaya 1 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyin ve soğanları orta ateşte sotelemeye başlayın.

Soğanlar şeffaflaşana kadar pişirin.

Soğanlar yumuşadıktan sonra, aynı tavaya dilimlenmiş patatesleri ekleyin.

Patateslerin her iki tarafı da altın rengini alana kadar yaklaşık 10-12 dakika boyunca orta ateşte pişirin.

Eğer tavada yer kalmıyorsa, patatesleri birkaç kez çevirerek pişirin.

Patatesler yumuşayınca tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Yumurtaları bir kaseye kırın ve iyice çırpın.

Eğer daha yumuşak bir frittata isterseniz, yumurtalara süt ekleyebilirsiniz.

Ardından rendelenmiş peyniri (isteğe bağlı) ve kekik veya fesleğen gibi baharatları ekleyin.

Pişen patatesleri ve soğanları tavaya yayın.

Üzerine çırpılmış yumurtaları dökün.

Yumurta karışımının tavaya eşit şekilde yayılmasına dikkat edin.

Tavayı hafifçe sallayarak, karışımın her yere dağılmasını sağlayın.

Tavanın kapağını kapatın ve frittatayı kısık ateşte 8-10 dakika kadar pişirin.

Yumurtalar iyice piştikten sonra, altının yanmadığından emin olun.

Frittatanın üst kısmı da pişene kadar tavayı kısık ateşte tutun.

Eğer daha hızlı pişmesini istiyorsanız, tavayı fırına da koyabilirsiniz (180°C'de 5-7 dakika).

Frittata piştikten sonra, tavanın kenarlarından dikkatlice ayırarak frittatayı bir tabak üzerine ters çevirin veya dilimleyin.

Sıcak olarak servise sunun.

Afiyet olsun!