Ege mutfağının pratik böreği: Kömeç tarifi

KÖMEÇ TARİFİ
Malzemeler
Hamur İçin:
- 3 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1/2 su bardağı su
- 1/2 su bardağı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı sirke
İç Harcı İçin:
- 1 su bardağı beyaz peynir (rendelenmiş)
- 1/2 su bardağı zeytinyağı
- 1 adet soğan (ince doğranmış)
- 1/2 çay bardağı zeytin (doğranmış, isteğe bağlı)
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 1/2 çay kaşığı tuz
Üzeri İçin:
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı (üzerine sürmek için)
Yapılış
- Hamuru hazırlayın: Unu geniş bir kaseye alın, tuzu ekleyin ve karıştırın. Ardından, sirke, zeytinyağı ve suyu ekleyin. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamuru 5-10 dakika kadar yoğurduktan sonra üzerini nemli bir bezle örtüp 30 dakika dinlendirin.
- İç harcı hazırlayın: Soğanı ince ince doğrayın ve zeytinyağında pembeleşene kadar soteleyin. Ardından beyaz peynir, doğranmış zeytin (isteğe bağlı), kuru nane, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Karışım biraz soğuyunca, iç harç hazır olacak.
- Hamuru açın: Dinlendirilen hamuru 6-8 bezeye ayırın. Her bezeyi un serpilmiş tezgahta ince bir şekilde açın.
- Böreği hazırlayın: Açtığınız hamurun ortasına iç harcını eşit bir şekilde yerleştirin. Hamuru dikkatlice rulo şeklinde sarın ve uçlarını kapatın.
- Pişirme işlemi: Üzerine zeytinyağı sürerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Böreğin üstü altın rengi olana kadar pişmesine dikkat edin.
- Servis edin: Fırından çıkan sıcak kömeçleri dilimleyerek servis edin.