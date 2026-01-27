Ege mutfağının pratik böreği: Kömeç tarifi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.01.2026 21:41:00
Ege mutfağının az bilinen ancak harika lezzetler sunan Kömeç böreği, iç harcıyla ve ince hamuruyla adeta damağınızı şenlendiriyor. Hem pratik hem de besleyici olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

KÖMEÇ TARİFİ

Malzemeler

Hamur İçin:

  • 3 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1/2 su bardağı su
  • 1/2 su bardağı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı sirke

İç Harcı İçin:

  • 1 su bardağı beyaz peynir (rendelenmiş)
  • 1/2 su bardağı zeytinyağı
  • 1 adet soğan (ince doğranmış)
  • 1/2 çay bardağı zeytin (doğranmış, isteğe bağlı)
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1/2 çay kaşığı tuz

Üzeri İçin:

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı (üzerine sürmek için)

Yapılış

  1. Hamuru hazırlayın: Unu geniş bir kaseye alın, tuzu ekleyin ve karıştırın. Ardından, sirke, zeytinyağı ve suyu ekleyin. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamuru 5-10 dakika kadar yoğurduktan sonra üzerini nemli bir bezle örtüp 30 dakika dinlendirin.
  2. İç harcı hazırlayın: Soğanı ince ince doğrayın ve zeytinyağında pembeleşene kadar soteleyin. Ardından beyaz peynir, doğranmış zeytin (isteğe bağlı), kuru nane, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Karışım biraz soğuyunca, iç harç hazır olacak.
  3. Hamuru açın: Dinlendirilen hamuru 6-8 bezeye ayırın. Her bezeyi un serpilmiş tezgahta ince bir şekilde açın.
  4. Böreği hazırlayın: Açtığınız hamurun ortasına iç harcını eşit bir şekilde yerleştirin. Hamuru dikkatlice rulo şeklinde sarın ve uçlarını kapatın.
  5. Pişirme işlemi: Üzerine zeytinyağı sürerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Böreğin üstü altın rengi olana kadar pişmesine dikkat edin.
  6. Servis edin: Fırından çıkan sıcak kömeçleri dilimleyerek servis edin.
