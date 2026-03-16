Ege mutfağının pratik ve lezzetli mezesi: Girit ezmesi tarifi

Hafif ve aromatik tadıyla öne çıkan Girit ezmesi, Ege ve Girit mutfağından Türk mutfağına geçen popüler mezelerden biridir. Zeytinyağı, beyaz peynir ve cevizle hazırlanan bu lezzetli meze; kahvaltılarda, davet sofralarında ya da akşam yemeklerinde kolayca hazırlanarak servis edilebilir.

GİRİT EZMESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

200 gram beyaz peynir

2 yemek kaşığı lor peyniri

Yarım su bardağı iri çekilmiş ceviz

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı pul biber

Birkaç dal ince kıyılmış dereotu

GİRİT EZMESİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle beyaz peyniri bir kaseye alarak çatal yardımıyla iyice ezin. Ardından lor peynirini ekleyerek karıştırın.

İnce doğranmış sarımsağı, ceviz içini ve zeytinyağını peynir karışımına ilave edin. Tüm malzemeleri iyice karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Son olarak kekik, pul biber ve ince kıyılmış dereotunu ekleyip karıştırın. Hazırladığınız Girit ezmesini servis tabağına alın ve üzerine biraz zeytinyağı gezdirerek servis edin.