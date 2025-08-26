Ege mutfağının şifa deposu lezzetiyle sofralarınızı şenlendirin: MasterChef Ege otları yemeği tarifi

Ege mutfağının en özel yemeklerinden biri olan Ege otları yemeği, doğanın sunduğu taze otları ve zeytinyağını bir araya getirir. Hafifliği ve sağlıklı içeriği sayesinde özellikle yaz ve bahar sofralarının vazgeçilmez yemeğidir. Hem vegan hem de besleyici bir seçenek sunan bu yemek, doğru malzemelerle hazırlandığında lezzetiyle büyüler. Ege mutfağının en özel yemeklerinden biri olan Ege otları yemeği, doğanın sunduğu taze otları ve zeytinyağını bir araya getirir. Hafifliği ve sağlıklı içeriği sayesinde özellikle yaz ve bahar sofralarının vazgeçilmez yemeğidir. Hem vegan hem de besleyici bir seçenek sunan bu yemek, doğru malzemelerle hazırlandığında lezzetiyle büyüler. Peki, Ege mutfağının şifa deposu lezzetiyle sofralarınızı şenlendiren bu yemek nasıl yapılır? İşte, MasterChef Ege otları yemeği tarifi...

EGE OTLARI YEMEĞİ TARİFİ

Malzemeler:

500 gram taze Ege otu (radika, ısırgan otu, semizotu gibi karışık)

1 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 adet limon suyu (isteğe bağlı)

1 su bardağı sıcak su

EGE OTLARI YEMEĞİ YAPILIŞI

Taze otları iyice yıkayın ve iri iri doğrayın.

Tencereye zeytinyağını ekleyin ve yemeklik doğranmış soğanı pembeleşene kadar kavurun.

Domates salçasını, tuzu ve karabiberi ekleyip kısa bir süre kavurun.

Doğranmış otları tencereye alın ve üzerine sıcak suyu ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte 15–20 dakika pişirin.

Yanında bulgur pilavı veya yoğurt ile sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!