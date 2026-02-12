Ege mutfağının şifa dolu lezzeti: Girit usulü şevketi bostan tarifi

Ege mutfağının köklü tariflerinden biri olan Girit usulü şevketi bostan, hem lezzeti hem de besleyici özellikleriyle öne çıkar. Genellikle kuzu etiyle hazırlanan bu yemek, limonlu terbiyesi sayesinde hafif ekşimsi ve ferah bir tada sahiptir. Peki, Ege mutfağının bu şifa dolu lezzeti nasıl yapılır? İşte, enfes Girit usulü şevketi bostan tarifi...

GİRİT USULÜ ŞEVKETİ BOSTAN TARİFİ

Malzemeler:

500 gram şevketi bostan

250 gram kuzu kuşbaşı

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

1 yemek kaşığı un

3 su bardağı su

2 çay kaşığı tuz

GİRİT USULÜ ŞEVKETİ BOSTAN YAPILIŞI

Öncelikle limonlu su hazırlayın.

Temizlenmiş ve yıkanmış şevketi bostanları istediğiniz boyutta doğrayıp kararmamaları için limonlu suyun içinde bekletin.

Tencereye zeytinyağını alın ve kuzu kuşbaşını ekleyin.

Et suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Süzdüğünüz şevketi bostanın önce beyaz kısımlarını ilave edin.

Tencerenin kapağını kapatıp yaklaşık 5 dakika pişirin.

Ardından yeşil kısımlarını ekleyin ve 10 dakika daha pişirmeye devam edin.

Üzerine 3 su bardağı suyu ilave edin.

Gerekirse kıvamına göre ılık su ekleyebilirsiniz.

Et ve sebze yumuşadığında terbiyesini hazırlayın.

Bir kasede un ve limon suyunu karıştırın.

Yemeğin suyundan birkaç kaşık ekleyerek ılıştırın ve yavaş yavaş tencereye ilave edin.

Tuzunu ekleyip kısık ateşte 10–15 dakika daha pişirin.

Yemeği ocaktan aldıktan sonra kısa süre dinlendirip servis edin.

Afiyet olsun!