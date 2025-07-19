Ege mutfağının unutulan lezzeti: Çıntar Kavurması tarifi

Ege’de sonbahar geldiğinde ormanlar yalnızca yaprakları değil, sofralara lezzet taşıyan mantarları da sunar. Çıntar (kanlıca mantarı) bu bölgede hem doğadan toplanır hem pazarda özenle seçilir. En bilinen pişirme yöntemi ise zeytinyağlı kavurma. Çıntarın kendine özgü aroması, taze kekik ve sarımsakla buluştuğunda ortaya Ege’nin yalın ama vurucu mutfağını yansıtan bir lezzet çıkar. İşte evde kolayca yapabileceğiniz otantik bir çıntar kavurması tarifi.
ÇINTAR KAVURMASI TARİFİ
MALZEMELER:
- 500 gram çıntar (kanlıca mantarı)
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kekik (taze varsa daha iyi)
- Tuz
- İsteğe bağlı birkaç damla limon suyu
YAPILIŞI:
- Mantarları temiz bir bezle silin (yıkamayın, su çekmesin). Saplarını ayırıp iri parçalar halinde doğrayın.
- Soğanı yarım ay şeklinde doğrayın, sarımsakları ince dilimleyin.
- Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın, önce soğanları birkaç dakika soteleyin. Ardından sarımsağı ve mantarları ekleyin.
- Orta ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun. Mantar yumuşayıp rengi dönünce pul biber, kekik ve tuzla tatlandırın.
- Dilerseniz son aşamada birkaç damla limon suyu ile lezzeti tazeleyin. Sıcak ya da ılık olarak servis edebilirsiniz.