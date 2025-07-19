Ege mutfağının unutulan lezzeti: Çıntar Kavurması tarifi

Ege’de sonbahar geldiğinde ormanlar yalnızca yaprakları değil, sofralara lezzet taşıyan mantarları da sunar. Çıntar (kanlıca mantarı) bu bölgede hem doğadan toplanır hem pazarda özenle seçilir. En bilinen pişirme yöntemi ise zeytinyağlı kavurma. Çıntarın kendine özgü aroması, taze kekik ve sarımsakla buluştuğunda ortaya Ege’nin yalın ama vurucu mutfağını yansıtan bir lezzet çıkar. İşte evde kolayca yapabileceğiniz otantik bir çıntar kavurması tarifi.

ÇINTAR KAVURMASI TARİFİ

MALZEMELER:

500 gram çıntar (kanlıca mantarı)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik (taze varsa daha iyi)

Tuz

İsteğe bağlı birkaç damla limon suyu

YAPILIŞI: