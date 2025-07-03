Ege'nin meşhur sokak tatlısı: Şambali tarifi

Bir kâğıda sarılıp elden yenilen, sokak tezgâhlarının en çok aranan tatlısıydı bir zamanlar... Şambali, İzmir başta olmak üzere Ege’de uzun yıllar boyunca bayramdan düğüne her sofrada yer buldu. Bol irmikli yapısı, yumurta ve yağ içermemesiyle dikkat çeken bu tatlı, doğru pişirildiğinde dışı çıtır, içi yoğun ve nemli olur. Eğer gerçek bir Şambali yapmak istiyorsanız, oranlar ve kıvam çok önemlidir. İşte tam ölçülü, geleneksel Şambali tarifi...

ŞAMBALİ TARİFİ

Malzemeler:

Hamur için:

2 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt (süzme yoğurt olursa daha iyi)

1 çay kaşığı karbonat

1 paket vanilin

10-12 adet çiğ badem (üzeri için)

Şerbet için:

2 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

Yapılışı: