Ege'nin meşhur sokak tatlısı: Şambali tarifi

Bir kâğıda sarılıp elden yenilen, sokak tezgâhlarının en çok aranan tatlısıydı bir zamanlar... Şambali, İzmir başta olmak üzere Ege’de uzun yıllar boyunca bayramdan düğüne her sofrada yer buldu. Bol irmikli yapısı, yumurta ve yağ içermemesiyle dikkat çeken bu tatlı, doğru pişirildiğinde dışı çıtır, içi yoğun ve nemli olur. Eğer gerçek bir Şambali yapmak istiyorsanız, oranlar ve kıvam çok önemlidir. İşte tam ölçülü, geleneksel Şambali tarifi...
ŞAMBALİ TARİFİ
Malzemeler:
Hamur için:
- 2 su bardağı irmik
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı yoğurt (süzme yoğurt olursa daha iyi)
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 paket vanilin
- 10-12 adet çiğ badem (üzeri için)
Şerbet için:
- 2 su bardağı toz şeker
- 1,5 su bardağı su
- 4-5 damla limon suyu
Yapılışı:
- Şeker ve suyu bir tencereye alın, kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika orta ateşte kaynatın. Limon suyunu ekleyin, 2 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Ilınmaya bırakın.
- Derin bir kapta yoğurt, şeker, vanilin ve karbonatı karıştırın.
- İrmiği ekleyip spatula ile karıştırın. Hamur kıvamı koyu olacak.
- Yağlanmış kare ya da dikdörtgen borcama harcı dökün ve eşit şekilde yayın.
- 10 dakika dinlendirin. Ardından üzerine bademleri dizin.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında 35–40 dakika, üzeri iyice kızarana kadar pişirin.
- Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine ılık şerbeti dökün. Şerbeti iyice çekmesi için en az 2 saat dinlendirin.
- Tamamen soğuyunca kare veya dikdörtgen dilimler halinde keserek servis edin.