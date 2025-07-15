Ege'nin saklı lezzeti: Çıntar Kavurması tarifi

Ege Bölgesi’nin özellikle Muğla ve Aydın çevresinde sıkça tüketilen çıntar mantarı (Kanlıca mantarı), hem doğadan toplanan hem de pazarlarda sabırsızlıkla beklenen bir sonbahar lezzetidir. Protein değeri yüksek, aroması yoğun olan çıntar mantarı, en sade haliyle kavrularak tüketildiğinde bile etkileyici bir yemek sunar. İşte doğayla iç içe bir sofranın tarifi: Ege usulü Çıntar Kavurması…

ÇINTAR KAVURMASI TARİFİ

Malzemeler:

500 gram çıntar (kanlıca) mantarı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan (yarım ay şeklinde doğranmış)

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

Birkaç dal taze kekik (arzuya göre)

Yapılışı: