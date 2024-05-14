Ege'nin tatlı lezzeti: Alaçatı muhallebisi tarifi...

Yayınlanma: 14.05.2024 - 11:00

Güncelleme: 14.05.2024 - 11:00

Alaçatı'nın huzurlu atmosferini ve serin esintisini evinize taşıyacak bu enfes muhallebi tarifi ile misafirlerinizi ve sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı irmik

1 su bardağı su

Yarım su bardağı mısır nişastası

1 paket vanilya

Yarım limonun suyu

Taze nane yaprakları (süslemek için)

Hazırlık

Derin bir tencereye sütü ve şekeri alın. Orta ateşte kaynamaya başlayana kadar ısıtın.

Bir kasede irmiği ve suyu iyice karıştırın. Kaynayan süte ekleyin ve sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Mısır nişastasını ekleyin ve muhallebi kıvamını alana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin.

Vanilya ve limon suyunu ekleyin, birkaç dakika daha pişirin ve ocaktan alın.

Muhallebiyi servis kaselerine paylaştırın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Soğuyan muhallebileri buzdolabında en az 2 saat kadar dinlendirin.

Servis yapmadan önce üzerlerini taze nane yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.

Servis

Alaçatı muhallebisi, soğuk servis edilerek yaz aylarında serinletici bir tatlı olarak sunulabilir. Üzerine taze nane yaprakları ekleyerek ve dilimlenmiş meyvelerle süsleyerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

Notlar

Muhallebiyi daha yoğun bir kıvamda tercih ediyorsanız, irmik ve mısır nişastası miktarını artırabilirsiniz.

Tatlıyı daha hafif yapmak isterseniz, şekeri azaltabilir veya alternatif tatlandırıcılar kullanabilirsiniz.

Muhallebiyi servis etmeden önce üzerini streç filmle kapatarak buzdolabında dinlendirmek, kıvamının daha da iyileşmesine yardımcı olacaktır.