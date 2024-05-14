Ege'nin tatlı lezzeti: Alaçatı muhallebisi tarifi...
Alaçatı, Türkiye'nin Ege kıyılarında yer alan şirin bir belde ve aynı zamanda bir tatlı türü olan muhallebinin de adıdır. İncecik dokusu ve hafif tatlı tadıyla damaklarda unutulmaz bir iz bırakan Alaçatı muhallebisi, özellikle yaz aylarında serinletici bir tatlı tercihi olabilir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Alaçatı muhallebisi tarifi...
Alaçatı'nın huzurlu atmosferini ve serin esintisini evinize taşıyacak bu enfes muhallebi tarifi ile misafirlerinizi ve sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.
Malzemeler
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı su
- Yarım su bardağı mısır nişastası
- 1 paket vanilya
- Yarım limonun suyu
- Taze nane yaprakları (süslemek için)
Hazırlık
Derin bir tencereye sütü ve şekeri alın. Orta ateşte kaynamaya başlayana kadar ısıtın.
Bir kasede irmiği ve suyu iyice karıştırın. Kaynayan süte ekleyin ve sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
Mısır nişastasını ekleyin ve muhallebi kıvamını alana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin.
Vanilya ve limon suyunu ekleyin, birkaç dakika daha pişirin ve ocaktan alın.
Muhallebiyi servis kaselerine paylaştırın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Soğuyan muhallebileri buzdolabında en az 2 saat kadar dinlendirin.
Servis yapmadan önce üzerlerini taze nane yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.
Servis
Alaçatı muhallebisi, soğuk servis edilerek yaz aylarında serinletici bir tatlı olarak sunulabilir. Üzerine taze nane yaprakları ekleyerek ve dilimlenmiş meyvelerle süsleyerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!
Notlar
Muhallebiyi daha yoğun bir kıvamda tercih ediyorsanız, irmik ve mısır nişastası miktarını artırabilirsiniz.
Tatlıyı daha hafif yapmak isterseniz, şekeri azaltabilir veya alternatif tatlandırıcılar kullanabilirsiniz.
Muhallebiyi servis etmeden önce üzerini streç filmle kapatarak buzdolabında dinlendirmek, kıvamının daha da iyileşmesine yardımcı olacaktır.
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