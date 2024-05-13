Davet sofralarının gizli kahramanı: Gavurdağı salatası tarifi..

Yayınlanma: 13.05.2024 - 17:41

Güncelleme: 13.05.2024 - 17:41

Gavurdağ Salatası, Gaziantep mutfağına özgü olan ve Türk mutfağının önemli bir lezzeti olarak kabul edilen bir salatadır. Bu salatanın en belirgin özelliği, içinde kullanılan malzemelerin çok ince ve ufak doğranmış olmasıdır. Gavurdağ Salatası, genellikle mezeler arasında ya da ana yemeklerin yanında sunulan ve beğeniyle tüketilen bir lezzettir. Peki, davet sofralarının gizli kahramanı olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte enfes Gavurdağı salatası tarifi...

GAVURDAĞI SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

1 adet orta boy kırmızı soğan

2 adet orta boy domates

1 adet yeşil köy biberi

2 adet badem salatalık

2 damla nar ekşisi

1 tutam sumak

1 ölçek zeytinyağı

1 su bardağı ceviz içi

GAVURDAĞI SALATASI YAPILIŞI

Domatesleri ve yeşil biberi küçük küçük doğrayın.

Yeşil soğanları ve maydanozları da çok ince kıyın.

Kuru soğanı mümkün olduğunca küçük doğrayarak biraz tuzla ovun.

Bütün malzemeleri geniş bir kaba alın, iri kırılmış cevizleri, zeytinyağı ve nar ekşisini ilave edin.

Göz kararı yaklaşık 1 yemek kaşığı sumak ekleyin.

Karıştırararak servis tabağına alın.

Zeytinyağının ve nar ekşisinin miktarını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!