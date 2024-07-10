Egzotik ve besleyici: Ejder meyveli smoothie tarifi

Yayınlanma: 10.07.2024 - 19:05

Güncelleme: 10.07.2024 - 19:05

Ejder meyvesi, diğer adıyla pitaya, egzotik görüntüsü ve ferahlatıcı tadıyla smoothie tariflerinde sıkça tercih edilen bir meyvedir. Bu tarifte, besleyici ve lezzetli bir ejder meyveli smoothie hazırlayacağız. Hem sağlıklı hem de göz alıcı bu içecek, özellikle sıcak yaz günlerinde serinletici bir alternatif olacaktır.

Malzemeler

1 adet ejder meyvesi (beyaz veya kırmızı etli)

1 adet muz

1 su bardağı hindistan cevizi sütü (veya badem sütü)

1 yemek kaşığı chia tohumu (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı bal veya agave şurubu (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı yoğurt (isteğe bağlı)

Buz küpleri

Hazırlık

Meyveleri Hazırlayın:

Ejder meyvesini ortadan ikiye kesin ve bir kaşık yardımıyla içini çıkarın. Küçük parçalar halinde doğrayın.

Muzu soyun ve dilimleyin.

Malzemeleri Karıştırın:

Bir blender'a ejder meyvesi, muz, hindistan cevizi sütü, chia tohumu (kullanıyorsanız), bal veya agave şurubu ve yoğurdu ekleyin.

Buz Ekleyin:

Karışıma birkaç buz küpü ekleyin. Buz, smoothienizin daha soğuk ve ferahlatıcı olmasını sağlayacaktır.

Blender'ı Çalıştırın:

Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvama gelene kadar blender'da karıştırın. Eğer daha ince bir kıvam istiyorsanız, biraz daha hindistan cevizi sütü ekleyebilirsiniz.

Servis:

Smoothienizi büyük bir bardağa dökün. Üzerini dilimlenmiş muz, ejder meyvesi veya chia tohumu ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet Olsun:

Smoothienizi hemen servis edin ve taze olarak tüketin.