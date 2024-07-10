Kahvaltılara çok yakışan pratik lezzet: Yumurtalı ekmek tarifi...
Yumurtalı ekmek, pratik ve ekonomik olmasının yanı sıra kahvaltı sofralarına büyük zenginlik katan bir tariftir. Hem tatlı hem de tuzlu malzemelerle mükemmel uyum sağlayan bu lezzet, herkesin favorisi olabilir.
Bayat ekmekleri değerlendirmenin en lezzetli yollarından biri olan yumurtalı ekmek, hem büyüklerin hem de miniklerin damaklarını şenlendirir. Bayat ekmekleri israf etmeden lezzetli bir şekilde değerlendirmek için mükemmel bir fırsat sunar. Peki, kahvaltı sofralarına çok yakışan bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte yumurtalı ekmek tarifi...
YUMURTALI EKMEK TARİFİ
Malzemeler:
3 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
1/2 çay kaşığı kekik
1/2 çay kaşığı pul biber
1 adet bayat ekmek (dilimlenmiş)
Kızartmak için:
1 su bardağı sıvı yağ
YUMURTALI EKMEK YAPILIŞI
Bir kasenin içinde yumurta, tuz, karabiber, kekik ve pul biberi homojen bir kıvama gelene kadar çırpın.
Dilimlenmiş bayat ekmekleri yumurtalı karışımın içerisine batırın.
Tavada yağı kızdırın ve harcı içine çekmiş ekmek dilimlerini arkalı önlü altın sarısı kıvamına gelene kadar kızartın.
Sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!
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