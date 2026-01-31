Ekonomik ve doyurucu: Tek tencederede sebzeli tavuk

Günlük yemek hazırlığında en çok aranan özelliklerin başında pratiklik geliyor. Tek tencerede pişen ana yemekler, hem zaman kazandırıyor hem de lezzetten ödün vermiyor. Tavuk eti ve sebzelerin bir araya geldiği bu tarif, sade içeriği ve kontrollü yağ kullanımıyla sofralarda sıkça tercih ediliyor.

SEBZELİ TAVUK YEMEĞİ TARİFİ

Malzemeler

500 gram tavuk göğsü veya but kuşbaşı

1 adet soğan

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet yeşil biber

1 adet kabak

1 adet havuç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı paprika veya pul biber

Karabiber

Tuz

1 su bardağı sıcak su

Yapılışı