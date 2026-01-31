Ekonomik ve doyurucu: Tek tencederede sebzeli tavuk

Günlük yemek hazırlığında en çok aranan özelliklerin başında pratiklik geliyor. Tek tencerede pişen ana yemekler, hem zaman kazandırıyor hem de lezzetten ödün vermiyor. Tavuk eti ve sebzelerin bir araya geldiği bu tarif, sade içeriği ve kontrollü yağ kullanımıyla sofralarda sıkça tercih ediliyor.
SEBZELİ TAVUK YEMEĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram tavuk göğsü veya but kuşbaşı
- 1 adet soğan
- 1 adet kırmızı kapya biber
- 1 adet yeşil biber
- 1 adet kabak
- 1 adet havuç
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı paprika veya pul biber
- Karabiber
- Tuz
- 1 su bardağı sıcak su
Yapılışı
- Tavuk eti iri küpler halinde doğranır.
- Tencereye zeytinyağı alınır, yemeklik doğranmış soğan eklenerek kavrulur.
- Tavuklar ilave edilir ve suyunu salıp çekene kadar pişirilir.
- Doğranmış biberler, havuç ve kabak tencereye eklenir.
- Salça ve baharatlar ilave edilerek birkaç dakika karıştırılır.
- Sıcak su eklenir, tencerenin kapağı kapatılır.
- Orta ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirilir.
- Tuz ayarı yapılır ve ocaktan alınır.