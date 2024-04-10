Kırmızı biberin en lezzetli hali: Arnavut Dolması tarifi...

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2024 Çarşamba, 17:56
Kırmızı biberin en lezzetli hali: Arnavut Dolması tarifi...

Geleneksel lezzetlerin modern dokunuşla buluştuğu Arnavut Dolması, sofralarınızın yeni yıldızı olmaya aday. Hazırlaması kolay ve tadı damağınızda kalacak bu tarifi kesinlikle denemelisiniz.

Kırmızı biberin en lezzetli hali: Arnavut Dolması tarifi...

Arnavut mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan Arnavut Dolması, iç harcındaki özel karışımı ve üzerine dökülen sosuyla kendine özgü bir tat sunuyor. Hafifliği ve doyuruculuğuyla sofralarınıza lezzet katacak olan Arnavut Dolması, kolay hazırlanışıyla da dikkat çekiyor. Peki, kırmızı biberin en lezzetli tarifi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte Arnavut Dolması tarifi...

Kırmızı biberin en lezzetli hali: Arnavut Dolması tarifi...

ARNAVUT DOLMASI TARİFİ

Malzemeler:

10 adet kapya biber

1 adet soğan

1 paket kültür mantarı

1 adet büyük boy domates

2 adet yeşil biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

70 gram ceviz içi

Sosu için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı elma sirkesi

2 diş sarımsak

Kırmızı biberin en lezzetli hali: Arnavut Dolması tarifi...

ARNAVUT DOLMASI YAPILIŞI

Öncelikle biberleri fırın tepsinize dizin ve közlenmesi için birazcık pişirin.

O arada tencerenizde soğanları kavurun.

Küp küp doğranmış mantarları ve ince ince kıyılmış biberleri ekleyerek kavurmaya devam edin.

Son olarak da küp küp doğranmış domatesleri ekleyerek tamamen suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin.

Fırından çıkan biberleri tıpkı karnıyarık yapar gibi ortasından bıçakla kesin.

İçine nazikçe harçtan koyun.

Sos için bütün malzemeleri bir araya getirin ve güzelce karıştırın.

Sosunu biberlerin üzerine eşit olarak gezdirin.

Ardından servis edin. 

Afiyet olsun!

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