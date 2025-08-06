Ekşi-tatlı bir lezzet klasiği: Vişneli tart tarifi

Kıyır kıyır dokusuyla ağızda dağılan tereyağlı hamuru, tam kıvamında pişmiş ekşi-tatlı vişne dolgusu ile buluşunca ortaya hem şık hem de lezzet dolu bir tatlı çıkıyor. Çay saatlerinin baş tacı, özel gün sofralarının vazgeçilmezi olan bu tart; misafirlerinizi etkilemenin ve ev halkına küçük bir mutluluk armağan etmenin en lezzetli yollarından biri. Üstelik yapımı düşündüğünüzden çok daha pratik.
Malzemeler
Hamuru için:
- 125 gr tereyağı (soğuk, küp doğranmış)
- 2,5 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 4 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1 paket vanilin
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 1-2 yemek kaşığı soğuk su (gerektikçe, hamuru toparlamak için)
İç harcı için:
- 500 gr dondurulmuş veya taze vişne (çekirdekleri çıkarılmış)
- 4 yemek kaşığı toz şeker (vişnenin ekşiliğine göre artırılabilir)
- 1 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 tatlı kaşığı limon suyu (isteğe bağlı, lezzeti dengeler)
Üzeri için:
- 1 yumurta sarısı (hamur şeritleri için)
- Pudra şekeri (servis için, isteğe bağlı)
Yapılışı
- Un, pudra şekeri, vanilin ve kabartma tozunu bir kapta karıştırın.
- Soğuk tereyağını ekleyin ve parmak uçlarınızla kum gibi olana kadar ovun.
- Yumurtayı ekleyin ve gerekirse 1-2 yemek kaşığı soğuk su ilave ederek hamuru toparlayın.
- Hamurun 1/3’ünü ayırın (üzeri için). Kalanını streç filme sararak buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin.
- Vişneleri küçük bir tencereye alın, üzerine şekeri serpin.
- Orta ateşte ısıtın. Hafif sulanınca limon suyu ve nişastayı ekleyip karıştırın.
- Koyulaşınca ocaktan alın, soğumaya bırakın.
- Fırını 180°C’ye (alt-üst ayar) önceden ısıtın.
- Dinlenen hamuru un serpilmiş tezgahta açın ve tart kalıbına ya da kelepçeli kalıba yerleştirin.
- Tabanını çatalla birkaç yerinden delin.
- Soğuyan vişneli harcı hamurun üzerine yayın.
- Ayırdığınız hamuru ince açıp şeritler kesin ve kafes şeklinde harcın üstüne yerleştirin.
- Üzerine yumurta sarısı sürün.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 35-40 dakika, üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.