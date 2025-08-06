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Ekşi-tatlı bir lezzet klasiği: Vişneli tart tarifi

Ekşi-tatlı bir lezzet klasiği: Vişneli tart tarifi

6.08.2025 14:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ekşi-tatlı bir lezzet klasiği: Vişneli tart tarifi

Klasik tariflerden vazgeçemeyenler için hem nostaljik hem de her damağa hitap eden bir lezzet: Vişneli tart.

Kıyır kıyır dokusuyla ağızda dağılan tereyağlı hamuru, tam kıvamında pişmiş ekşi-tatlı vişne dolgusu ile buluşunca ortaya hem şık hem de lezzet dolu bir tatlı çıkıyor. Çay saatlerinin baş tacı, özel gün sofralarının vazgeçilmezi olan bu tart; misafirlerinizi etkilemenin ve ev halkına küçük bir mutluluk armağan etmenin en lezzetli yollarından biri. Üstelik yapımı düşündüğünüzden çok daha pratik.

Malzemeler

Hamuru için:

  • 125 gr tereyağı (soğuk, küp doğranmış)
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 4 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 paket vanilin
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1-2 yemek kaşığı soğuk su (gerektikçe, hamuru toparlamak için)

İç harcı için:

  • 500 gr dondurulmuş veya taze vişne (çekirdekleri çıkarılmış)
  • 4 yemek kaşığı toz şeker (vişnenin ekşiliğine göre artırılabilir)
  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu (isteğe bağlı, lezzeti dengeler)

Üzeri için:

  • 1 yumurta sarısı (hamur şeritleri için)
  • Pudra şekeri (servis için, isteğe bağlı)

Yapılışı

  1. Un, pudra şekeri, vanilin ve kabartma tozunu bir kapta karıştırın.
  2. Soğuk tereyağını ekleyin ve parmak uçlarınızla kum gibi olana kadar ovun.
  3. Yumurtayı ekleyin ve gerekirse 1-2 yemek kaşığı soğuk su ilave ederek hamuru toparlayın.
  4. Hamurun 1/3’ünü ayırın (üzeri için). Kalanını streç filme sararak buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin.
  5. Vişneleri küçük bir tencereye alın, üzerine şekeri serpin.
  6. Orta ateşte ısıtın. Hafif sulanınca limon suyu ve nişastayı ekleyip karıştırın.
  7. Koyulaşınca ocaktan alın, soğumaya bırakın.
  8. Fırını 180°C’ye (alt-üst ayar) önceden ısıtın.
  9. Dinlenen hamuru un serpilmiş tezgahta açın ve tart kalıbına ya da kelepçeli kalıba yerleştirin.
  10. Tabanını çatalla birkaç yerinden delin.
  11. Soğuyan vişneli harcı hamurun üzerine yayın.
  12. Ayırdığınız hamuru ince açıp şeritler kesin ve kafes şeklinde harcın üstüne yerleştirin.
  13. Üzerine yumurta sarısı sürün.
  14. Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 35-40 dakika, üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.
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