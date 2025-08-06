Ekşi-tatlı bir lezzet klasiği: Vişneli tart tarifi

Kıyır kıyır dokusuyla ağızda dağılan tereyağlı hamuru, tam kıvamında pişmiş ekşi-tatlı vişne dolgusu ile buluşunca ortaya hem şık hem de lezzet dolu bir tatlı çıkıyor. Çay saatlerinin baş tacı, özel gün sofralarının vazgeçilmezi olan bu tart; misafirlerinizi etkilemenin ve ev halkına küçük bir mutluluk armağan etmenin en lezzetli yollarından biri. Üstelik yapımı düşündüğünüzden çok daha pratik.

Malzemeler

Hamuru için:

125 gr tereyağı (soğuk, küp doğranmış)

2,5 su bardağı un

1 adet yumurta

4 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

1-2 yemek kaşığı soğuk su (gerektikçe, hamuru toparlamak için)

İç harcı için:

500 gr dondurulmuş veya taze vişne (çekirdekleri çıkarılmış)

4 yemek kaşığı toz şeker (vişnenin ekşiliğine göre artırılabilir)

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 tatlı kaşığı limon suyu (isteğe bağlı, lezzeti dengeler)

Üzeri için:

1 yumurta sarısı (hamur şeritleri için)

Pudra şekeri (servis için, isteğe bağlı)

Yapılışı