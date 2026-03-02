Elma ve etin klasik uyumu: Terkib-i Çeşidiye tarifi

Terkib-i Çeşidiye, elmanın ferahlığı ile mürdüm eriğinin derinliğini etin proteiniyle buluşturan kompleks bir yemektir. Sosunun hafif kıvamlı yapısı ve meyve bazlı tatlılığı, yemeği standart yahni türlerinden ayırarak saray mutfağının imza tabakları arasına sokar.
TERKİB-İ ÇEŞİDİYE TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram dana veya kuzu kuşbaşı
- 2 adet ekşi elma (soyulmuş, dilimlenmiş)
- 10 adet mürdüm eriği kurusu
- 1 yemek kaşığı nişasta (bir miktar suyla açılmış)
- 1 yemek kaşığı süzme bal
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
Yapılışı
- Etleri tereyağında suyunu salıp çekene kadar mühürleyin ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyerek yumuşayana kadar pişirin.
- Etler piştiğinde mürdüm eriklerini tencereye ekleyin.
- Erikler hafif şiştiğinde elma dilimlerini ve balı ilave edin (elmaların dağılmamasına dikkat edin).
- Suyla açılmış nişastayı tencereye azar azar ekleyerek sosun kıvam almasını sağlayın.
- Kısık ateşte 5-10 dakika daha pişirerek elmaları yumuşatın ve sıcak servis yapın.