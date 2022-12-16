En sevilen lezzetlerden çikolatalı fındık kreması
Mutluluk hormonunu yükseltmesiyle bilinen çikolata, hem sade, hem tatlı, hem de sürülebilir şekilde soframızda ve tariflerde sık sık kullanılır. Ham maddesi kakao çekirdeği olan bu besin, dünyanın birçok yerine en sevilen lezzetler arasındadır. Tadına doyum olmayan çikolatanın kakaolu fındık kreması hazırlamaya ne dersiniz?
Adını duyunca bile insanı mutlu eden, çoluk çocuk herkesin kahvaltısında ekmeğine ve gönlüne taht kuran çikolatalı fındık kremasını şimdi evde yapıyoruz. Hem de evde bulunan malzemelerle, çok daha ucuza, çok daha bir sağlıklı şekilde. 5 dakikada, 5 malzeme ile hazırlayabileceğiniz leziz çikolatalı fındık kreması tarifiyle sevdiklerinizi mutlu etmekte hiç zorlanmayacaksınız.
işte; ev yapımı nefis çikolatalı fındık kreması tarifi…
Malzemeler
250 gram iç fındık
100 gram bitter çikolata
1 su bardağı pudra şekeri veya dileğiniz kadar bal
1 çay bardağı süt
2 yemek kaşığı kakao
Yapılışı
Fırın tepsisine yağlı kağıt yerleştirin. Fındıkları yayıp. 180 derecede ısıtılmış fırında 15 dakika kavurun. Yanmamasına dikkat edin. Fındıklar biraz soğuyunca, yağı çıkıncaya kadar blender’dan geçirin. Yaklaşık 5 dakika içinde macun kıvamına gelecektir. Bitter çikolatayı küçük parçalar şeklinde kırıp cam kase içine alın. Cam kaseyi içinde kaynar su bulunan bir tencerenin üzerine yerleştirin. Çikolatayı arada bir karıştırarak benmari usulü eritin ve çektiğiniz fındıkların üzerine ekleyin. Blender’ı bir kaç dakika daha çalıştırıp fındıkla çikolatanın karışmasını sağlayın. Pudra şekeri veya balı, sütü ve kakaoyu ekleyip robotu tekrar çalıştırmaya devam edin. Tamamen karıştıktan sonra bir kavanoza doldurun. Afiyet olsun.
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