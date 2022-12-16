En sevilen lezzetlerden çikolatalı fındık kreması

16 Aralık 2022 Cuma, 14:31

Adını duyunca bile insanı mutlu eden, çoluk çocuk herkesin kahvaltısında ekmeğine ve gönlüne taht kuran çikolatalı fındık kremasını şimdi evde yapıyoruz. Hem de evde bulunan malzemelerle, çok daha ucuza, çok daha bir sağlıklı şekilde. 5 dakikada, 5 malzeme ile hazırlayabileceğiniz leziz çikolatalı fındık kreması tarifiyle sevdiklerinizi mutlu etmekte hiç zorlanmayacaksınız.

işte; ev yapımı nefis çikolatalı fındık kreması tarifi…

Malzemeler

250 gram iç fındık

100 gram bitter çikolata

1 su bardağı pudra şekeri veya dileğiniz kadar bal

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

Yapılışı

Fırın tepsisine yağlı kağıt yerleştirin. Fındıkları yayıp. 180 derecede ısıtılmış fırında 15 dakika kavurun. Yanmamasına dikkat edin. Fındıklar biraz soğuyunca, yağı çıkıncaya kadar blender’dan geçirin. Yaklaşık 5 dakika içinde macun kıvamına gelecektir. Bitter çikolatayı küçük parçalar şeklinde kırıp cam kase içine alın. Cam kaseyi içinde kaynar su bulunan bir tencerenin üzerine yerleştirin. Çikolatayı arada bir karıştırarak benmari usulü eritin ve çektiğiniz fındıkların üzerine ekleyin. Blender’ı bir kaç dakika daha çalıştırıp fındıkla çikolatanın karışmasını sağlayın. Pudra şekeri veya balı, sütü ve kakaoyu ekleyip robotu tekrar çalıştırmaya devam edin. Tamamen karıştıktan sonra bir kavanoza doldurun. Afiyet olsun.