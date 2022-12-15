Ev yapımı yoğurt nasıl yapılır?

15 Aralık 2022 Perşembe, 13:44

Ev yoğurdunun hazır yoğurtlardan en önemli farklı, yapımında katkı maddesi kullanılmamasıdır. Özellikle köy sütü ile yapıldığında tadına doyum olmaz.

EV YOĞURDU NASIL YAPILIR?

İşte ev yoğurdunun klasik tarifi…

Malzemeler

3 kg süt

2 yemek kaşığı ev yoğurdu (mayalandırmak için)

Tencere, cam kase veya çömlek

Büyük bir sofra bezi





Yapılışı

Öncelikle sütü bir tencereye koyun ve orta ateşte kaynatın. Havasını almak için ara ara karıştırın. 5-10 dakika kısık ateşte kaymanası yeterli. Ocağın altını kapatın ve soğumasını bekleyin. Sütün sıcaklığı serçe parmağının dayanma derecesine geldiği zaman içine iki yemek kaşığı yoğurdu koyup tahta bir kaşık yardımıyla süte karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın. Sofra bezine sarıp, oda sıcaklığında 8-10 saat kadar bekletin. Daha sonra mayalanan yoğurdu buzdolabına koyun ve arzu ettiğiniz zaman servis edin.

FIRINDA EV YOĞUDU NASIL YAPILIR?

Taş gibi, sulanmayan yoğurt yapmak istiyorsanız fırın yöntemide tercih edebilirsiniz…

Eğer fırınınızda yoğurt ayarı olarak belirtilmiş bir ayar varsa çok şanslısınız. Yoksa fırını 100 derecede çalıştırarak 5 dakika ısıtmanız yeterli. Yapılışı klasik tarifteki gibi 3 litre sütü havalandırarak kaynatıp soğutun. Ilınınca iki yemek kaşığı yoğurtu süte ekleyin. Daha sonra 100 derecede 5 dakika ısınan fırına, sütü ağzı açık bir kaba koyup kapağını kapatın. 5 saat bekledikten sonra taş gibi yoğurt elde etmiş olacaksınız.