Endonezya mutfağının siyah incisi: Rawon tarifi

Endonezya mutfağı, baharat çeşitliliğiyle dünyaca tanınır. Bu mutfakta özel bir yere sahip olan Rawon, özellikle Cava bölgesinde geleneksel bir çorba olarak bilinir. Etli ve siyah renkli bu yemek, kendine özgü kluwek (black nut) tohumu sayesinde farklı bir tat ve görüntüye kavuşur. Yoğun aroması, uzun süre pişirilmiş etleri ve egzotik baharatlarıyla Rawon, mutfakta yeni deneyimler arayanlar için eşsiz bir seçenek sunuyor.
RAWON TARİFİ
Malzemeler
- 500 g dana eti (kuşbaşı)
- 2 yemek kaşığı bitkisel yağ
- 5 diş sarımsak
- 6 küçük arpacık soğan
- 3-4 kluwek (black nut) tohumu (kakao ve ceviz karışımı alternatif olabilir)
- 3 cm taze zencefil
- 2 cm zerdeçal
- 2 cm galangal (taze veya toz)
- 3 adet kırmızı acı biber
- 2 adet limon yaprağı
- 2 adet kişniş tohumu
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- Tuz (damak zevkine göre)
- 1,5 litre su
- Haşlanmış yumurta (servis için)
- Taze fasulye filizi, yeşil soğan ve limon dilimleri (üzeri için)
Yapılışı
- Baharatları hazırlayın: Sarımsak, arpacık soğan, zencefil, zerdeçal, galangal, kluwek, biber, kişniş ve kimyonu havanda dövün ya da mutfak robotunda macun kıvamına getirin.
- Baharatları kavurun: Tencereye yağı alın, hazırladığınız baharat karışımını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.
- Eti ekleyin: Kuşbaşı doğranmış dana etini ekleyin, dışı mühürlenene kadar karıştırın.
- Suyu ilave edin: 1,5 litre suyu, limon yapraklarını ve soya sosunu ekleyin. Orta ateşte etler yumuşayana kadar yaklaşık 1,5 saat pişirin.
- Servise hazırlayın: Çorba koyu kahverengi-siyah bir renk aldığında tuzunu ayarlayın.
- Sunum: Kaselere alın, üzerine haşlanmış yumurta, taze filizler ve yeşil soğan ekleyerek servis edin. Yanında sıcak pirinç ile tüketebilirsiniz.