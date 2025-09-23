Endonezya mutfağının siyah incisi: Rawon tarifi

Endonezya mutfağı, baharat çeşitliliğiyle dünyaca tanınır. Bu mutfakta özel bir yere sahip olan Rawon, özellikle Cava bölgesinde geleneksel bir çorba olarak bilinir. Etli ve siyah renkli bu yemek, kendine özgü kluwek (black nut) tohumu sayesinde farklı bir tat ve görüntüye kavuşur. Yoğun aroması, uzun süre pişirilmiş etleri ve egzotik baharatlarıyla Rawon, mutfakta yeni deneyimler arayanlar için eşsiz bir seçenek sunuyor.

RAWON TARİFİ

Malzemeler

500 g dana eti (kuşbaşı)

2 yemek kaşığı bitkisel yağ

5 diş sarımsak

6 küçük arpacık soğan

3-4 kluwek (black nut) tohumu (kakao ve ceviz karışımı alternatif olabilir)

3 cm taze zencefil

2 cm zerdeçal

2 cm galangal (taze veya toz)

3 adet kırmızı acı biber

2 adet limon yaprağı

2 adet kişniş tohumu

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı soya sosu

Tuz (damak zevkine göre)

1,5 litre su

Haşlanmış yumurta (servis için)

Taze fasulye filizi, yeşil soğan ve limon dilimleri (üzeri için)

Yapılışı