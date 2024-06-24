Enfes bruschetta tarifi...

Yayınlanma: 24.06.2024 - 23:07

Güncelleme: 24.06.2024 - 23:07

Sevilen atıştırmalıklardan biri olan bruschetta, hem kolay hazırlanabilirliği hem de lezzetiyle sofralarınıza şıklık katıyor. Taze domates, fesleğen, sarımsak ve zeytinyağının mükemmel uyumuyla hazırlanan bu pratik tarif, özellikle davetlerde ve hafif öğünlerde vazgeçilmeziniz olacak. İster bir başlangıç, ister ara öğün olarak servis edebileceğiniz bu nefis bruschetta tarifi ile sevdiklerinizi şımartmaya hazır olun...

MALZEMELER

1 adet baget ekmeği

3-4 adet olgun domates

2-3 diş sarımsak

1/4 su bardağı zeytinyağı

1/4 su bardağı taze fesleğen yaprağı (doğranmış)

Tuz

Karabiber

Balsamik sirke (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Baget ekmeğini yaklaşık 1-1.5 cm kalınlığında dilimleyin.

Ekmek dilimlerini fırın tepsisine yerleştirin ve her iki tarafını da hafifçe zeytinyağı ile fırçalayın.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında, ekmek dilimleri altın rengi olana kadar yaklaşık 5-7 dakika kadar kızartın. Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Domatesleri yıkayın ve çekirdeklerini çıkarın. Küçük küpler halinde doğrayın.

Doğranmış domatesleri bir karıştırma kabına alın.

Sarımsak dişlerini ince doğrayın veya rendeleyin ve domateslerin üzerine ekleyin.

Doğranmış taze fesleğen yapraklarını da karışıma ekleyin.

Zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekleyin. İsteğe bağlı olarak balsamik sirke de ekleyebilirsiniz.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Hazırladığınız domates karışımını kızarmış ekmek dilimlerinin üzerine eşit şekilde paylaştırın.

Servis etmeden hemen önce, isteğe bağlı olarak ekstra zeytinyağı ve taze fesleğen yaprakları ile süsleyebilirsiniz.