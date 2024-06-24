Trakya'nın meşhur lezzeti: Hayrabolu tatlısı tarifi...

Yayınlanma: 24.06.2024 - 15:32

Güncelleme: 24.06.2024 - 15:32

Trakya şivesiyle "Hayrabol" olarak bilinen bu tatlı, peynirin en harika şekilde kullanıldığı lezzetlerden biridir. Rumeli göçmenleri sayesinde mutfağımıza kazandırılan bu lezzetin ana malzemesi peynirdir. Hayrabolu tatlısı, peynirin en güzel haliyle buluştuğu, eşsiz bir Trakya lezzetidir. Peki, damak çatlatan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte Hayrabolu tatlısı tarifi...

HAYRABOLU TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

Hayrabolu tatlısı için:

500 gram tuzsuz lor peyniri

3 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı irmik

2 çay kaşığı karbonat

Hayrabolu tatlısı şerbeti için:

6 su bardağı su

3,5 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı limonun suyu

Hayrabolu tatlısının üzeri için:

1/2 su bardağı tahin

1/3 su bardağı fındık kırığı

HAYRABOLU TATLISI YAPILIŞI

Hayrabolu tatlısı için rondoya yumurta ve lor peyniri alın.

Pürüzsüz bir kıvam oluncaya kadar çekin.

Bir kaba alın, üzerine un irmik ve karbonatı ekleyin, yoğurun.

Fırın tepsisi da kabına ceviz büyüklüğünde kopardığınız hamurları dizin.

180 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.

Bir tencereye şeker ve suyu alın.

Üzerine limon ekleyin ve karıştırın.

Kaynamaya başlayınca altını kısın.

Pişen tatlıyı bir kaç yerinden çatal yardımıyla delin.

Kaynayan şerbetin içerisine atın.

20-30 dakika bu şekilde kaynatın.

İyice şerbeti çeken tatlıları servis tabağına alın.

Hayrabolu tatlısını tahin ve fındıkla süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!