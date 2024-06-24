Lezzetli ve sağlıklı: Fırında palamut tarifi

Yayınlanma: 24.06.2024 - 17:07

Güncelleme: 24.06.2024 - 17:07

Palamut, lezzeti ve besleyici özellikleriyle balık severlerin favorilerinden biridir. Özellikle fırında pişirildiğinde hem sağlıklı hem de son derece lezzetli bir yemek ortaya çıkar. Fırında palamut tarifi, kolay hazırlık aşamaları ve zengin tatlarıyla sofralarınızı şenlendirecek. İşte, adım adım fırında palamut tarifi:

Malzemeler

2 adet palamut (her biri 300-400 gram)

2 adet büyük boy soğan

2 adet büyük boy domates

2 adet yeşil biber

4 diş sarımsak

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 adet limon

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı taze biberiye (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı su

Hazırlık Aşaması:

Palamutları Hazırlama:

Palamutları iyice temizleyip yıkayın ve dilimleyin.

Dilimlenmiş palamutları bir kaba alın, tuz ve karabiber ile harmanlayarak 15-20 dakika marine olmaları için bekletin.

Sebzeleri Hazırlama:

Soğanları halka halka doğrayın.

Domatesleri ve yeşil biberleri dilimleyin.

Sarımsakları ince ince doğrayın.

Limonu yarım ay şeklinde dilimleyin.

Tepsiyi Hazırlama:

Fırın tepsisine bir miktar zeytinyağı sürün.

Tepsinin tabanına soğan halkalarını dizin.

Üzerine palamut dilimlerini yerleştirin.

Palamut dilimlerinin üzerine domates, yeşil biber ve sarımsakları yerleştirin.

Limon dilimlerini de balıkların üzerine ve aralarına serpiştirin.

Sos Hazırlama:

Kalan zeytinyağını, kekik, kırmızı pul biber ve biberiye ile karıştırın.

Bu sosu tepsideki balık ve sebzelerin üzerine eşit şekilde dökün.

Yarım su bardağı suyu da tepsinin kenarından ekleyin.

Pişirme

Fırını önceden 180 dereceye ısıtın.

Hazırladığınız tepsiyi fırına verin ve yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Balıkların üzeri hafifçe kızarınca fırından çıkarın.

Servis

Fırından çıkan palamutları sıcak servis edin.

Yanına dilerseniz haşlanmış patates veya roka salatası ekleyebilirsiniz.