Enfes Damla Sakızlı Muhallebi tarifi... Yaz akşamlarına pratik ve serinletici bir lezzet!

Yayınlanma: 12.07.2024 - 19:42

Güncelleme: 12.07.2024 - 19:42

Damla sakızının büyüleyici aromasıyla hazırlanan damla sakızlı muhallebi, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biri... Hem hafif hem de lezzetli oluşuyla gönülleri fetheden bu tatlı, özel günlerde ve davet sofralarında başköşede yer alır. Geleneksel tarifine sadık kalarak hazırlayabileceğiniz damla sakızlı muhallebi ile sevdiklerinize unutulmaz bir tatlı deneyimi yaşatmak için tarifimize göz atın!

MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

1 paket vanilya

2 parça damla sakızı

1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Damla sakızını bir havanda döverek toz haline getirin.

Bir tencereye süt, toz şeker, mısır nişastası, un ve yumurta sarısını ekleyin. Malzemeleri iyice çırparak karıştırın.

Tencereyi ocağa alın ve kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Karışım koyulaşmaya başlayana kadar karıştırmayı bırakmayın.

Muhallebi koyulaşmaya başlayınca, içine toz haline getirdiğiniz damla sakızını ve vanilyayı ekleyin. Karıştırarak 2-3 dakika daha pişirin.

Muhallebi piştikten sonra, ocaktan alın ve içine tereyağını ekleyin. Tereyağı eriyene kadar karıştırın.

Muhallebiyi kaselere veya kuplara paylaştırın. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra dilerseniz üzerine tarçın serpebilir veya fındık, badem gibi malzemelerle süsleyerek servis edebilirsiniz.