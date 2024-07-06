Hatay'ın sembol lezzeti: Pratik yapımıyla künefe tatlısı tarifi
Hatay’ın sembolleri arasında yer alan künefe, Hatay’ın sembolleri arasında yer alan künefenin yemek kültürü içindeki yeri azımsanmayacak önemdedir. İşte, Pratik yapımıyla künefe tatlısı tarifi...
Hatay'ın coğrafi işaret tescil belgeli tatlısı Antakya künefesi, sıcak şerbeti ve uzadıkça lezzeti artan tuzsuz peyniriyle Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri. İşte, Pratik yapımıyla künefe tatlısı tarifi...
KÜNEFE TATLISI TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg künefe
- 600 gr tuzsuz künefelik peynir
- 250 gr tereyağı
- Antep fıstığı
Yapılış
Kenarlı bir tepsi içerisine (künefe tepsisi) çiğ künefe konulur. Ortası açılarak içine tereyağı konulur. Kısık ateşte hafif pişirilerek yağ künefeye iyice yedirilir. İsteyen tepsiyi ateşe koymadan elle ovarak yağı künefeye yedirebilir. Bu işlem elle veya bir tahta kaşık yardımı ile yapılır. Hafif pişirilen ve yağlanan künefe ikiye ayrılır. Tepsi tereyağı ile güzelce yağlanır. Künefenin yarısı tepsiye iyice yayılır ve bastırılır. Kalınlığı yarımla bir cm. arasında değişmektedir. İsteğe göre ayarlanır. Üzerine tuzsuz künefelik peynirden güzelce serpilir. Peynirin üzeri ayrılan künefenin diğer yarısı ile güzelce kapatılır. Ateşin üzerinde her iki tarafı iyice kızarıncaya kadar çevrilir. Piştikten sonra indirilir.
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