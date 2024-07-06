Hatay'ın sembol lezzeti: Pratik yapımıyla künefe tatlısı tarifi

Yayınlanma: 06.07.2024 - 17:50

Güncelleme: 06.07.2024 - 17:50

Hatay'ın coğrafi işaret tescil belgeli tatlısı Antakya künefesi, sıcak şerbeti ve uzadıkça lezzeti artan tuzsuz peyniriyle Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri. İşte, Pratik yapımıyla künefe tatlısı tarifi...

KÜNEFE TATLISI TARİFİ

Malzemeler

1 kg künefe

600 gr tuzsuz künefelik peynir

250 gr tereyağı

Antep fıstığı

Yapılış

Kenarlı bir tepsi içerisine (künefe tepsisi) çiğ künefe konulur. Ortası açılarak içine tereyağı konulur. Kısık ateşte hafif pişirilerek yağ künefeye iyice yedirilir. İsteyen tepsiyi ateşe koymadan elle ovarak yağı künefeye yedirebilir. Bu işlem elle veya bir tahta kaşık yardımı ile yapılır. Hafif pişirilen ve yağlanan künefe ikiye ayrılır. Tepsi tereyağı ile güzelce yağlanır. Künefenin yarısı tepsiye iyice yayılır ve bastırılır. Kalınlığı yarımla bir cm. arasında değişmektedir. İsteğe göre ayarlanır. Üzerine tuzsuz künefelik peynirden güzelce serpilir. Peynirin üzeri ayrılan künefenin diğer yarısı ile güzelce kapatılır. Ateşin üzerinde her iki tarafı iyice kızarıncaya kadar çevrilir. Piştikten sonra indirilir.