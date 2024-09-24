Pamuk gibi kaşarlı poğaça tarifi

Yayınlanma: 24.09.2024 - 13:56

Güncelleme: 24.09.2024 - 13:56

Pamuk gibi kabaran, içi yumuşak ve bol kaşarlı poğaça tarifiyle evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu lezzet, misafirlerinize ve sevdiklerinize ikram edebileceğiniz mükemmel bir atıştırmalık olacak. İşte, pamuk gibi kaşarlı poğaçanın tarifi...

Malzemeler

2 su bardağı ılık süt

1 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya (10 gr)

5-6 su bardağı un

200 gram kaşar peyniri (rendelenmiş)

Yapılışı

İlk olarak bir karıştırma kabına ılık süt, toz şeker ve mayayı ekleyip, maya eriyene kadar karıştırın.

Sıvı yağı ve tuzu da ekleyip karıştırmaya devam edin.

Yavaş yavaş un ekleyerek yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurun üzerini kapatarak yaklaşık 1 saat mayalanması için dinlendirin.

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın, ortasını açıp içerisine rendelenmiş kaşar peyniri koyun ve kapatın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizdiğiniz poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.