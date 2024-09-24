Pamuk gibi kaşarlı poğaça tarifi
Sabah kahvaltılarının, çay saatlerinin ve misafir sofralarının vazgeçilmezi olan poğaça, yumuşacık dokusu ve içindeki kaşarın lezzetiyle her zaman beğeni toplar.
Pamuk gibi kabaran, içi yumuşak ve bol kaşarlı poğaça tarifiyle evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu lezzet, misafirlerinize ve sevdiklerinize ikram edebileceğiniz mükemmel bir atıştırmalık olacak. İşte, pamuk gibi kaşarlı poğaçanın tarifi...
Malzemeler
- 2 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 paket instant maya (10 gr)
- 5-6 su bardağı un
- 200 gram kaşar peyniri (rendelenmiş)
Yapılışı
İlk olarak bir karıştırma kabına ılık süt, toz şeker ve mayayı ekleyip, maya eriyene kadar karıştırın.
Sıvı yağı ve tuzu da ekleyip karıştırmaya devam edin.
Yavaş yavaş un ekleyerek yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamurun üzerini kapatarak yaklaşık 1 saat mayalanması için dinlendirin.
Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın, ortasını açıp içerisine rendelenmiş kaşar peyniri koyun ve kapatın.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizdiğiniz poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran cinayetinde yeni deliller
- Murat Sancak'tan 'istifa' paylaşımı
- Netanyahu'dan 'evlerinizi terk edin' çağrısı
- Eski Emniyet müdürünün iki yardımcısı ihraç edildi
- Para tasarrufunda en iyi 3 burç...
- Şeyda Yılmaz'ı tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı
- Fenomen Kübra Aykut'un son görüntüleri ortaya çıktı
- İçişleri'nden 'sınır ihlali' açıklaması
- Benfica'da Kerem ve Orkun rüzgarı sürüyor!
- Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan hakkında yeni iddia