Enfes havuçlu poğaça tarifi...

Yayınlanma: 13.04.2025 - 22:39

Güncelleme: 13.04.2025 - 22:39

Çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan poğaçaya, bu kez hem ferahlatıcı dereotu hem de lezzetini katlayan havuç eşlik ediyor! Yumuşacık dokusu, nefis aroması ve besleyici içeriğiyle bu tarif, ister kahvaltıya ister atıştırmalık olarak sofranıza renk katacak. İşte mis gibi kokusuyla fırından çıkan dereotlu havuçlu poğaça tarifi...

MALZEMELER:

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

125 gram oda sıcaklığında tereyağı (veya margarin)

1 adet yumurta (akı içine, sarısı üzerine)

1 tatlı kaşığı sirke

Yarım demet dereotu (ince kıyılmış)

1 adet orta boy havuç (rendelenmiş)

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

2,5 – 3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam, çörek otu (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

Derin bir karıştırma kabında sıvı yağ, yoğurt, yumurta akı, tereyağı ve sirkeyi karıştırın.

Rendelenmiş havuç ve ince doğranmış dereotunu da ekleyin.

Üzerine kabartma tozunu ve tuzu ekleyin. Unu azar azar ilave ederek yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın veya şekil verin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve isterseniz susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında altı üstü kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.