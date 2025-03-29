Günler geçse bayatlamaz... Tam ölçülü mayalı poğaça tarifi!

Yayınlanma: 29.03.2025 - 12:29

Güncelleme: 29.03.2025 - 12:44

Bu poğaça tarifi, yumuşak dokusu ve uzun süre bayatlamaması ile kahvaltılar, çay saatleri ve atıştırmalıklar için mükemmel bir seçenek! Günler boyunca bayatlamadan tüketilebilecek bu poğaça pratikliği ile öne çıkıyor. İşte mayalı poğaça tarifi...

MALZEMELER

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya (10 g) veya yarım paket yaş maya

1 adet yumurta (sarısı üzeri için, beyazı hamura eklenebilir)

5-5,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

2 yemek kaşığı tereyağı (hamuru yoğururken eklemek için)

İç Harcı İçin:

Beyaz peynir ve maydanoz karışımı veya patatesli harç

Üzeri İçin:

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı süt veya sıvı yağ (parlaklık için)

Çörek otu veya susam

HAZIRLANIŞI

Ilık süt, su ve şekeri bir kaba alıp mayayı ekleyin.

5 dakika kadar mayanın köpürmesini bekleyin.

Sıvı yağ, yoğurt, yumurta beyazı ve tuzu ekleyin.

Kontrollü şekilde unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Son aşamada tereyağını ekleyip yoğurmaya devam edin (bu adım poğaçanın daha yumuşak olmasını sağlar).

Hamurun üzerini örtüp ılık bir ortamda 1 saat mayalandırın.

Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alıp iç harcını ekleyerek şekil verin.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve tepsi mayası için 20 dakika bekletin.

Yumurta sarısını süt veya sıvı yağ ile karıştırıp poğaçaların üzerine sürün.

Susam veya çörek otu serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25-30 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.