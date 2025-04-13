Kahvaltıların vazgeçilmezi: Puf puf mayalı poğaça tarifi
Fırından çıktığında mis gibi kokusuyla iştah kabartan, yumuşacık dokusuyla damaklarda iz bırakan puf puf mayalı poğaça tarifiyle mutfağınızdan lezzet taşsın!
Yumuşacık dokusu, mis gibi kokusu ve içini dolduran lezzetiyle mayalı poğaça, her evin favori tariflerinden biri. Özellikle de fırından çıkar çıkmaz puf puf kabaran bir poğaçaya kim hayır diyebilir ki? İşte size tam kıvamında, kabardıkça kabaran, içi yumuşacık puf puf mayalı poğaça tarifi!
MALZEMELER
Hamur için:
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı ılık su
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)
- 5-5,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
İçi için:
- Beyaz peynir veya kaşar peyniri
- Maydanoz (isteğe bağlı)
Üzeri için:
- 1 yumurta sarısı
- Susam veya çörek otu
YAPILIŞI
Mayayı Aktifleştirin: Ilık süt, su ve şekeri derin bir kaba alın. Mayayı ekleyip karıştırın ve 5-10 dakika bekletin.
Hamuru Yoğurun: Sıvı yağ ve tuzu ekledikten sonra azar azar unu ilave ederek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.
Şekil Verin: Hamur kabardıktan sonra mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Ortasını açıp peynirli harçtan koyun, kapatıp yuvarlayın.
Tepsi Mayası: Şekil verdiğiniz poğaçaları yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve 15-20 dakika daha dinlendirin.
Pişirme: Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.
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