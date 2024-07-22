Enfes mayalı Simit Poğaça tarifi... Bayatlamayan yumuşacık simit tadında poğaça!

Yayınlanma: 22.07.2024 - 21:43

Güncelleme: 22.07.2024 - 21:43

Bayatlamayan bu poğaçalar, kahvaltıdan çay saatine kadar her anın favorisi olmaya aday! Yumuşacık iç dokusu ve dışındaki çıtır simit tadıyla bu poğaçalar, evde kolayca yapabileceğiniz pratik bir tarifle karşınızda. Hem bayatlamayan özelliğiyle uzun süre tazeliğini korur, hem de lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakır. İşte, sofralarınıza yeni bir tat katacak bayatlamayan mayalı poğaça tarifi!

MALZEMELER

1 adet yumurta (beyazı hamura, sarısı üzerine)

1 paket yaş maya

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı su

1 yemek kaşığı şeker

Tuz (1 tatlı kaşığı kadar)

Un

Rendelenmiş kaşar peyniri

1 yumurta sarısı

3 yemek kaşığı pekmez

Yarım çay bardağı su

Susam

HAZIRLIK

Sütü hafif ısıtın ve içine yaş mayayı ekleyip eritin.

Yumurta beyazı, sıvı yağ, su, şeker ve tuzu ekleyip karıştırın.

Unu azar azar ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamuru üzerini örtüp ılık bir yerde yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Her bir parçayı elinizle açıp ortasına kaşar peynir koyun ve yuvarlayarak kapatın.

Pekmezi yarım çay bardağı su ile karıştırın.

Poğaça toplarını önce pekmezli suya, ardından susama bulayın.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.

Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Afiyet olsun!