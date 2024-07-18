Gün boyu tok kalmanızı sağlayacak nefis lezzet: Yulaflı omlet tarifi...

Sağlıklı ve hafif, aynı zamanda tok tutan bir kahvaltı arayanlar için bu tarif, mükemmel bir seçenektir. Peki, gün boyu tok kalmanızı sağlayacak bu nefis lezzet nasıl yapılır? İşte yulaflı omlet tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2024 - 09:59
Gün boyu tok kalmanızı sağlayacak nefis lezzet: Yulaflı omlet tarifi...
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Yulaflı omlet, diyet yapanların ve doyurucu bir kahvaltı ile güne başlamak isteyenlerin favori tercihlerindendir. Bu pratik ve besleyici kahvaltılık, vitamin açısından zengin yulaf ve protein deposu yumurtanın mükemmel birleşiminden oluşur. Peki, gün boyu tok kalmanızı sağlayacak bu nefis lezzet nasıl yapılır? İşte yulaflı omlet tarifi...

YULAFLI OMLET TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

2 dilim beyaz peynir

1/2 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı yulaf

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

2 yemek kaşığı zeytinyağı

YULAFLI OMLET YAPILIŞI

Bir tabağa peyniri alıp çatal ile ezin.

Yumurtayı ve sütü ekleyip çırpın.

Yulafı da ekleyin.

Baharatlarını ve tuzunu da ekleyip karıştırmaya devam edin. 

Tavaya zeytinyağını ekleyip yumurtamızı ekleyin. 

Tüm tavaya yayıp üzerini kapak ile kapatın.

Altı pişmeye başlayınca bir tarafından spatula ile katlayıp servis yapın. 

Afiyet olsun!


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