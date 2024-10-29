Sabah kahvaltılarının sportif besini: Yulaflı tost tarifi

Güne sağlıklı ve enerjik başlangıç ​​yapmak isteyenler için borçlu, lezzetli ve üretici bir alternatif sunuyor. Sporcular ve sağlıklı beslenmeyi tercih edenler için ideal olan bu tarife, protein ve yaşam açısından zengin içeriğiyle dikkat çekiyor.

Sabah kahvaltılarının sportif besini: Yulaflı tost tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 13:18

Sabah kahvaltılarında hem besleyici hem de sağlıklı bir seçenek arayanlar için lezzetli tost, pratik yapım ve enerji verici içeriğiyle öne çıkıyor. Yulafın ürünleri uzun süre tok kalma hissi, özellikle spor öncesi veya sonrasında tüketim için ideal bir tercih sunuyor.

YULAFLI TOST TARİFİ

Malzemeler

  • 1/2 su bardağı yulaf
  • 1 adet yumurta
  • 1/4 su bardağı süt
  • Bir tutam tuz
  • İsteğe göre sebzeler veya peynir

Yapılışı:

  1. Yulaf, yumurtayı ve sistemi bir kapta karıştırır.
  2. Tuz ekleme, tost ekmek kıvamında olacak şekilde karışım farklılıkları tavaya dökülme.
  3. Her iki tarafı kızarana kadar kalmaz.
  4. İstediğiniz malzemelere göre servis edin. Afiyet olsun!

Etiketler: #tost #tarif #Kahvaltı

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