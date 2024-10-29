Sabah kahvaltılarının sportif besini: Yulaflı tost tarifi

Yayınlanma: 29.10.2024 - 13:18

Güncelleme: 29.10.2024 - 13:18

Sabah kahvaltılarında hem besleyici hem de sağlıklı bir seçenek arayanlar için lezzetli tost, pratik yapım ve enerji verici içeriğiyle öne çıkıyor. Yulafın ürünleri uzun süre tok kalma hissi, özellikle spor öncesi veya sonrasında tüketim için ideal bir tercih sunuyor.

YULAFLI TOST TARİFİ

Malzemeler

1/2 su bardağı yulaf

1 adet yumurta

1/4 su bardağı süt

Bir tutam tuz

İsteğe göre sebzeler veya peynir

Yapılışı: