Sadece 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu lezzet tatlı krizlerine çözüm oluyor: İrmikli yulaflı bar tarifi
İrmikli yulaflı bar, hem sağlıklı hem de lezzetli bir atıştırmalık arayanlar için ideal bir tariftir. Bu barlar, yulafın lifli yapısı ile irmiğin besleyici özelliklerini bir araya getirerek, gün içinde enerji veren ve tok tutan bir seçenek sunar. Yapımı kolay olan bu tarif, birkaç basit malzemeyle kısa sürede hazırlanabilir. İrmik, yulaf ve bal gibi doğal tatlandırıcılar kullanılarak elde edilen bu barlar, özellikle kahvaltılarda veya ara öğünlerde sağlıklı bir alternatif olarak tercih edilebilir.
Ayrıca, kuru meyve, fındık veya çikolata parçaları eklenerek farklı lezzetler yaratılabilir. İrmikli yulaflı barlar, hem çocukların hem de yetişkinlerin severek tüketebileceği pratik bir atıştırmalık olmasının yanı sıra, dışarıda geçirilen yoğun günlerde yanınızda taşıyabileceğiniz besleyici bir öğün olarak da işlev görür. Peki, tatlı krizlerine çözüm olan ve sadece 15 dakikada hazırlanan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, irmikli yulaflı bar tarifi...
İRMİKLİ YULAFLI BAR TARİFİ
Malzemeler
Tabanı için:
1,5 su bardağı ince öğütülmüş yulaf
6 adet hurma (suda bekletilmiş)
1,5 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı (eritilmiş)
1 yemek kaşığı bal
İrmikli katman için:
1 su bardağı süt
3 yemek kaşığı irmik
1,5 yemek kaşığı Hindistan cevizi rendesi
Üzeri için:
100 gram bitter çikolata
İRMİKLİ YULAFLI BAR YAPILIŞI
Taban için, yulaf, hurma, Hindistan cevizi yağı ve balı rondodan geçirerek homojen bir karışım elde edin.
Küçük boy kare bir borcamın tabanına pişirme kağıdı serin ve hazırladığınız yulaflı karışımı borcama eşit şekilde yayın.
Ardından, irmik, süt ve rendelenmiş Hindistan cevizini koyulaşana kadar pişirin.
Bu irmikli karışımı, hurmalı tabanın üzerine dökün ve düzgün bir şekilde yayın.
İrmikli katman hafifçe kabuk tuttuktan sonra, benmari usulü erittiğiniz bitter çikolatayı üzerine dökün.
Çikolatanın üzerini pürüzsüzleştirmek için borcamı tezgaha birkaç kez hafifçe vurun ve ardından hazırladığınız barları serin bir yerde 30 dakika dinlendirin.
Dinlendikten sonra, barları dikdörtgen dilimler halinde kesin ve servis edin.
Afiyet olsun!
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